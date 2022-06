Afrique: Journée mondiale du donneur de sang - 7 millions de patients ont besoin de sang en Afrique chaque année

" Le don d'une seule unité de sang peut sauver la vie de jusqu'à trois patients ", a rappelé Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Qui, à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, a produit un message pour saluer le geste des donneurs de sang et rappeler combien de fois le liquide rouge est précieux pour la vie.

" Le 14 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du donneur de sang afin de braquer les projecteurs sur le don de vie que font des donneurs de sang volontaires non rémunérés dans le monde entier. Une fois de plus, nous, à l'OMS dans la région africaine, nous nous associons à l'appel lancé pour que plus de personnes deviennent des donneurs de sang réguliers, a-t-elle indiqué dans sa déclaration.

" Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies " est le thème retenu pour cette commémoration. Ce thème, a estimé Dr Matshidiso Moeti, met en lumière le rôle que joue le don de sang bénévole en permettant de sauver des vies et de renforcer la solidarité à l'échelle de la communauté et la cohésion sociale.

Cependant, comparé aux autres régions du monde, la région africaine, a-t-elle souligné, enregistre un nombre disproportionné d'affections nécessitant un don de sang. Et qui touchent jusqu'à sept millions de patients chaque année. On peut citer à titre d'exemple l'hémorragie associée à la grossesse et à l'accouchement, l'anémie sévère due au paludisme et à la malnutrition, les troubles de la moelle osseuse et les troubles sanguins héréditaires, les traumatismes et les accidents, sans oublier les catastrophes naturelles et celles provoquées par l'action humaine. " Si le besoin de sang provenant de donneurs est universel, l'accès au sang ne l'est pas pour toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Dans la région africaine, la demande surpasse régulièrement l'offre, ce qui a un impact négatif sur l'accès rapide à tous les patients qui ont besoin de sang sécurisé et de qualité garantie pour leur survie ", a-t-elle indiqué.

La pandémie à coronavirus (COVID-19), a-t-elle noté, a négativement impacté le don de sang. Des pays ont enregistré des baisses.

C'est pourquoi, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a salué les efforts consentis par les pays pour stabiliser la situation. Même si, a-t-elle reconnu, le manque de personnel et le financement limité des gouvernements et des organisations partenaires pour la formation, le recrutement et la fidélisation efficaces des donneurs de sang demeurent encore des préoccupations.