Afrique: Megalops V - Un exercice régional grandeur nature entre les marines française et congolaise pour lutter contre la pêche illégale

L'objectif recherché par l'exercice qui s'est déroulé du 26 mai au 3 juin dernier est de contribuer à renforcer les capacité d'action de la marine nationale congolaise et des différentes administrations, dont la Direction générale des pêches, dans la conduite des missions de l'action de l'État en mer dans les espaces maritimes sous juridiction congolaise. La cinquième édition de l'exercice régional de sécurité maritime, Megalops V, a été organisée par des éléments français au Gabon, en partenariat avec la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et différents pays de la région dont la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République du Gabon et la République du Sao Tomé et Principe.

L'exercice Megalops V a été mené dans le cadre de la mission " Corymbe " qui vise à déployer, de manière permanente, un ou deux bâtiments de la marine nationale dans le golfe de Guinée. Cette opération, menée avec les marines africaines partenaires membres de l'architecture de Yaoundé, contribue à la diminution de l'insécurité et à la montée en puissance des marines riveraines du golfe de Guinée.

Coordonné par le Centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale (Cresmac) implanté à Pointe-Noire et renforcé pour l'occasion par un détachement des éléments français au Gabon, cet exercice avait pour objectif d'entraîner l'ensemble de l'architecture de la chaîne de " sécurité maritime " et ses différentes entités dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime, les trafics illicites, en particulier la pêche illégale, non déclarée, non réglementée ainsi que la pollution maritime. Dans ce cadre, les marines française et congolaise ont mené, le 1er juin, des interactions conjointes à la mer, dans le domaine de l'action de l'État en mer et de la police des pêches.

Pour ce faire, les deux marines partenaires ont conduit en conditions réelles des scénarios, d'enquêtes de pavillon et d'opérations de visite à l'encontre d'un chalutier suspecté de pêche illégale. La frégate française " Ventôse " jouant le rôle du navire de pêche en prenant des dispositions permettant de dérouler des actions crédibles à même d'entraîner, de manière réaliste, les équipes de contrôle de la marine congolaise.

Notons qu'après une série de manœuvres tactiques, les deux marines ont réalisé une patrouille conjointe dans la zone économique exclusive congolaise consacrée à la surveillance des activités de pêche et du trafic maritime, mais également à la protection des approches des sites d'exploitation offshore.