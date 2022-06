Afrique: Servir le peuple somalien et l'ensemble du pays - Parmi les premiers objectifs du nouveau Premier ministre nommé

Mogadiscio — " Nous avons beaucoup d'espoir, une grande partie de la Somalie a accueilli la nouvelle. Le choix du président de la Somalie Hassan Sheikh Mohamud est tombé sur un de ses amis personnels, Hamza Abdi Barre." C'est ce qu'a déclaré à l'Agence Fides une source institutionnelle de Mogadiscio commentant la nomination du nouveau premier ministre du gouvernement fédéral somalien.

"Le fait qu'il soit très proche du président, poursuit-il, et qu'il ait été choisi par lui, nous donne beaucoup d'espoir car nous ne connaissons plus les luttes de l'ancien gouvernement entre le président et le premier ministre, qui créaient tant de chaos". Barre a 48 ans et représente la nouvelle génération de Somaliens."

La nomination du Premier ministre intervient après un désaccord amer entre l'ancien président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui a tenté de prolonger sa présidence, et l'ancien Premier ministre Mohamed Hussein Roble, les forces de sécurité s'étant divisées en factions soutenant l'un des deux hommes.

Cette rivalité a provoqué des échanges de tirs entre les différents organes de sécurité et les a détournés de la lutte contre les militants d'Al Shabaab, liés à Al Qaeda, qui contrôlent de grandes parties du pays et ont tué des dizaines de milliers de personnes dans des attaques. La crise politique a également détourné l'attention d'une urgence humanitaire croissante qui oblige plus de six millions de Somaliens à dépendre de l'aide alimentaire.

"Je formerai d'abord un nouveau gouvernement de valeur qui servira le peuple somalien et le pays après avoir obtenu l'approbation de la Chambre du peuple", a déclaré M. Barre.

Le nouveau premier ministre est issu du clan Ogaden, une région d'Éthiopie qui fait partie de la région somalienne du pays, et est considéré comme un proche allié du président de l'État du Jubbaland, Ahmed Madobe. À la nouvelle de sa nomination, les Somaliens de la région dont est originaire le nouveau ministre, qui vivent à Nairobi, ont également organisé de grandes célébrations dans les rues.

Selon des chiffres récents publiés par l'Unicef, quelque 386 000 enfants en Somalie ont désespérément besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë sévère qui menace leur survie. Etienne Peterschmitt, représentant de la FAO en Somalie, a souligné que, selon la dernière analyse de la sécurité alimentaire, sur les 7,1 millions de personnes en situation de crise alimentaire, environ 2,1 millions sont au stade d'urgence de la malnutrition aiguë très élevée, avec des niveaux de mortalité croissants chez les enfants et les adultes. En outre, le nombre de personnes se trouvant dans la phase dite "de catastrophe", caractérisée par des pénuries alimentaires extrêmes, est passé à environ 213 000.

M. Barre, qui est marié et père de huit enfants, a été formé au Yémen et en Malaisie. Il a également dirigé l'organe de gestion des élections locales au Jubbaland et occupé divers rôles consultatifs au sein du gouvernement. Il est actuellement membre de la Chambre basse représentant Kismayu de l'État de Jubbaland, la région la plus méridionale de la Somalie, et est le 21e Premier ministre de la Somalie.