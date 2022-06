Afrique: Dakar - L'Agence Bayt Mal Al-Qods remporte le Prix spécial de la 17-ème foire commerciale des pays de l'OCI

Dakar — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, que préside Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a remporté le Prix spécial de la 17-ème édition de la Foire commerciale des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), pour sa participation distinguée à cet événement qui se tient du 13 au 19 juin à Dakar.

L'Agence Bayt Mal Al-Qods a participé à cet événement, organisé dans le parc des expositions du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) à Dakar, par un stand qui a été visité lors de la cérémonie d'ouverture par le ministre sénégalais de l'Elevage et des Productions animales, M. Aly Saleh Diop, en compagnie de l'Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, M. Hassan Naciri, et de Mme Latifa El Bouabdellaoui, directrice générale du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC).

A noter que le stand de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a enregistré au cours de cet événement un afflux des visiteurs venus avoir plus d'informations sur la mission de cette Agence et sur ses activités et ses importants services offerts au profit des populations de la ville sainte d'Al-Qods.

En effet, l'Agence œuvre à la mise en œuvre de projets sociaux dans la ville d'Al-Qods dans le but de contribuer à la protection de la ville sainte, la préservation de son patrimoine religieux et sa civilisation et le soutien de ses habitants.

Les projets entrepris par l'Agence concernent les secteurs de l'enseignement, la santé, l'habitat, la culture, le sport, l'autonomisation des femmes, la jeunesse et l'enfance, outre le programme d'assistance sociale au profit des personnes en situation de précarité et les personnes à besoins spécifiques.

Au sein du Stand de la 17-ème foire commerciale de Dakar, l'Agence a présenté en particulier au public la Plateforme de commerce et de marketing (Dlala Marketstore), mise à la disposition des associations, des organismes professionnels et des commerçants d'Al-Qods pour commercialiser les articles du patrimoine palestinien, les produits d'artisanat et les fabrications manuelles, outre les produits de tourisme religieux et du patrimoine palestinien.

Il s'agit d'une plateforme électronique, qui contribuera à promouvoir les biens et produits d'origine palestinienne à Al-Qods, rapprochera le travail des fabricants de la ville sainte des marchés arabes et internationaux et leur donnera l'opportunité de faire connaitre leurs produits et de les présenter de manière optimale à ceux qui en ont font la demande auprès des consommateurs, particuliers ou groupes.

Plus de 20 Prix ont été décernés ce vendredi par les organisateurs de cette 17-ème foire commerciale, tenue sous le thème "faciliter le commerce intra-OCI : Quels instruments pour le développement des échanges".

Le premier prix du meilleur stand a été décerné à l'Arabie Saoudite, alors que le pavillon du Maroc, aménagé par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations "AMDIE", a remporté le deuxième prix du meilleur stand.

Les organisateurs ont pris comme critères la surface du stand, le nombre de délégations participant à l'événement et la diversification des produits exposés lors de cette foire commerciale.

Quant à la Gambie, elle a remporté le 3-ème prix du meilleur stand de cet événement commercial coorganisé par le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), basé à Casablanca, et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce du Sénégal (CIDC

La cérémonie de remise des distinctions s'est déroulée tout près du Pavillon marocain, et ce en présence notamment de Mme Latifa El Bouabdellaoui, directrice générale du CIDC, de l'Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, et de M. Salihou Keita, directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal.

Organisé du 13 au 19 juin dans le parc des expositions du Cices à Dakar, la foire commerciale s'inscrit dans le cadre de la promotion des investissements et du développement des partenariats dans les pays membres de l'OCI.

L'événement a été marqué par l'organisation mardi dernier de la "Journée du Maroc" qui a débuté par la cérémonie de levée des couleurs nationales au son de l'hymne national du Royaume, au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal.

la 17eme Foire commerciale internationale de l'Organisation de la coopération islamique offre l'occasion aux exposants des 57 pays membres d'échanger sur les voies et moyens d'augmenter les échanges commerciaux.

Les organisateurs tablaient sur plus de 10.000 visiteurs professionnels à cette foire, organisée sur une superficie de 20.000 m2, dont plus de 8.000 m2 dédiés à l'exposition.

Parallèlement à la Foire, le CIDC et le CICES ont organisé le Forum des Agences de promotion des investissements (API), le Forum d'investissement OCI-Sénégal avec des room deals, l'atelier sur l'économie du savoir et l'atelier sur la certification des produits HALAL alimentaires pour les pays africains.