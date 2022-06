Sénégal: Fédération internationale des jeunesses libérales - Macky Sall prône la multipolarité dans la gouvernance mondiale

Le Chef de l'État sénégalais a présidé, vendredi 17 juin, la cérémonie d'ouverture de la 50e Assemblée générale de la Fédération internationale des jeunesses libérales à Dakar. Macky Sall a invité les jeunes du monde entier, notamment ceux d'Afrique, à œuvrer pour une nouvelle gouvernance mondiale inclusive et multipolaire.

Des jeunes venus du monde entier s'étaient donnés rendez-vous à Dakar, du 16 au 19 juin 2022, autour de la thématique " Une voix pour la jeunesse libérale et progressiste d'Afrique. Créer des organisations de jeunesses libérales résilientes basées sur les meilleures pratiques mondiales ".

Présidant la cérémonie d'ouverture, le Chef de l'Etat sénégalais a tenu un discours fédérateur. C'était en présence de Idrissa Seck, Babacar Gaye, Modou Diagne Fada et bien d'autres de ses anciens camarades libéraux. Cependant, Macky Sall a souligné qu'au-delà de s'associer sous la bannière d'un courant politique, il est tout aussi pertinent de repenser le libéralisme à l'ère de la modernité et des nouvelles tendances géopolitiques. À la jeunesse africaine, il dit ceci : " Le libéralisme n'est pas une fin en soi. Elle ne doit pas être figée dans une position dogmatique au risque de subir le même sort que d'autres courants idéologiques. Nous sommes dans un monde multipolaire, il faut renforcer le multilatéralisme ". Le Président Sall a appelé ainsi les jeunes libéraux à être conscients des enjeux que représente la nécessité de bâtir une nouvelle gouvernance mondiale basée sur la démocratie et l'inclusion.

Renforcer le libéralisme

Pour le Chef de l'État sénégalais, le libéralisme est un fait social, économique mais également politique qui doit être renforcé dans toutes les sphères de décision mondiale. De ce fait, il a ajouté que l'Afrique, en tant qu'entité politico-économique, doit bénéficier d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Onu et que c'est un combat qui mérite d'être mené. " Je plaide toujours, dans les instances internationales, pour une nouvelle gouvernance mondiale. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec des règles figées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ", a souligné le Président Sall. Pour lui, il est " inconcevable " que le Conseil de sécurité de l'Onu compte cinq sièges permanents avec droit de veto alors qu'un continent entier, tel que l'Afrique, n'y est pas représenté. " Il faut changer ces règles ", a-t-il martelé.

Revenant sur le libéralisme à l'ère du numérique et de la libération de la parole, Macky Sall a prodigué des conseils aux jeunes libéraux. " Le virtuel ne doit pas retirer en vous le réel ni aboutir à la colonisation de vos esprits. Il faut tout simplement refuser que Internet devienne votre maître à penser qui vous met en état d'aliénation mentale sans aucune capacité de recul, de perception et d'analyse ", a-t-il sensibilisé.

Libéralisme social et solidaire

Par ailleurs, le Chef de l'État sénégalais a invité les jeunes à entreprendre, afin que l'Afrique pèse de tout son poids politique et économique. Pour lui, il s'agit d'une voie libérale qu'il faut investir. Il a milité pour le libéralisme économique, social et solidaire auprès de cette génération aspirant à développer le continent africain. Il a fait dans l'exemplarité afin d'inciter les jeunes à compter sur eux-mêmes pour un développement économique et social endogène, avec l'appui de l'État. Il a énuméré les différents programmes de l'État pour développer le pays. Il s'agit du Puma, du Pudc de Promoville et surtout des allocations sociales.

Selon Macky Sall, ces programmes reflètent une vision sociale et solidaire du libéralisme adaptée aux défis économiques du Sénégal. Pour lui, cette " politique de justice sociale et d'équité territoriale " doit inspirer la jeunesse, mais en même temps lui donner les moyens de réussir à travers un " renforcement des conditions de vie dans les territoires ". L'idée étant de mettre les conditions requises pour garantir la liberté d'entreprise et l'essor économique partout au Sénégal.

La liberté de pensée à l'épreuve de la modernité

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre internationale a réfléchi autour d'un libéralisme 3.0. Le président du Comité d'organisation de cette Assemblée générale, Moussa Sow, par ailleurs coordinateur de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), s'est félicité de la tenue de ce panel international. " En venant en Dakar, vous venez à la rencontre d'une jeunesse africaine libérale qui promeut les idéaux de solidarité, de fraternité et de progrès. Le libéralisme 3.0 interpelle la jeunesse, car nous vivons une époque où le digital est au cœur des interactions entre les différentes générations. L'avenir du libéralisme se situe dans ce créneau ouvert pour toutes les intelligences et toutes les innovations ", a-t-il soutenu.

Le Président sénégalais d'affirmer : " Votre Fédération vous offre une plateforme stratégique pour nourrir et entretenir le contrat social qui vous lie et aidera à perpétuer la doctrine libérale qui nous unit ".

En outre, cette rencontre a été précédée par la création de l'Association de la jeunesse africaine pour la liberté (Alyf) le jeudi 16 juin dernier. Le Chef de l'État sénégalais s'est réjoui de cette initiative et a assuré à ses jeunes camarades qu'ils bénéficient de tout son soutien. " Je voudrais souligner l'importance que revêt à mes yeux l'éducation, la formation et l'éveil à la citoyenneté. Ce sont là trois armatures qui vous prémuniront des risques de notre ère. Ce risque et cette ère sont marqués par la frénésie des médias et des réseaux sociaux où le meilleur côtoie le pire ", leur a-t-il dit. Selon Macky Sall, " la liberté n'est guère absolue. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité ".