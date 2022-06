Afrique: Nuit africaine de football, Les légendes congolaises et légendes africaines se neutralisent (3-3) au stade des Martyrs

C'est un évènement inédit qui n'arrive pas tout le temps. Les anciennes, gloires des Léopards de la RDC, devenues des légendes, toutes génération confondues, se sont retrouvés en équipe pour un spectaculaire match de football contre les légendes africaines, le samedi 18 juin, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, à l'occasion de la 7ème édition de la 7ème édition de la Nuit de football africain.

Marcel Mbayo, Biscotte Mbala et Trésor MputuMabi ont marqué les trois buts des légendes congolaises.

La journée a commencé par un panel au salon Congo, du Pullman Hôtel sous le thème : sport, paix et développement. Les dirigeants, les légendes, les invités et la presse ont réfléchi à haute voix sur ce thème qui a connu deux tables rondes, à savoir : sport comme facteur de paix, et sport comme facteur du développement. Ensemble pour comprendre : paix et développement en Afrique : quel rôle pour le sport et les industries sportives.

Le Ministre des Sports, Serge Nkonde, un des panelistes, se réjouit d'avoir réussi à organiser cette 7ème édition de la Nuit du football africain à Kinshasa. Et, il a remercié tout le monde pour avoir donné le meilleur de lui. La RDC est un pays à la dimension d'un continent, un pays vaste, quand nous avons des ambitions, il faut aller avec ça jusqu'au bout, a-t-il réagi à une question, annonçant que bientôt, le Ministère va procéder à l'inauguration de deux stades du football à l'Est pays.

Film du match

Un très bon match qui a été loin d'être un match de gala, d'autant plus que les deux équipes ne se sont pas fait des cadeaux. Santos Muntubile, entraîneur des légendes congolaises a préféré commencer le match par des anciens retraités ; Paulin Tokala, Hervé Lembi, Yves Bazamba, Bijoux Kisombe, Kimoto Okitankoy, Marcel Mbayo, Hérita Ilunga et tant d'autres avec comme capitaine Chris Shabani Nonda, avant d'enchainer à la deuxième période par la génération si proche des Biscotte Mbala, Rhum Matumona Zola, Joël Kimwaki, Gladys Bokese, Trésor Mputu et Dieumerci Mbokani.

De l'autre côté, Claude Leroy a bien monté son équipe composée du célèbre gardien égyptien Nader El Sayed dans les perches, le Tunisien Karim Haggui, le Sud-africain Mark Fish, le Ghanéen Samuel Kuffour, le Zambien Kalusha Bwalya, le Camerounais Patrick Mboma, le Togolais Emmanuel Adebayor, le Nigérian Mwankwo Kanu, l'Ivoirien Cyril Domoraud, le Sénégalais KhalilouFadiga, le Camerounais Geremie Njitap, le Guinéen Pascal Feindunou et c'était le coup d'envoi.

Le match a bien commencé pour les anciens Léopards de la RDC qui ont bien assiégé le camp adverse, jouant presque qu'à demi terrain, avant que les légendes africaines ne se réveillent pour aller directement marqué le but, une ouverture du score signée Patrick Mboma (16ème), sur un bon service d'Emmanuel Adebayor. Menés, les Léopards décident alors de passer à la vitesse supérieure, mais ils seront heurté un ancien gardien égyptien qui a retrouvé ses talents des années 90. Dans la foulée, toujours dans une contre-attaque, Mwankou Kanu (23ème) qui a bien combiné avec Adebayor, file directement vers le poteau pour deuxième but.

Santos Muntubile se lève change son dispositif de jeu, et les légendes congolaises vont réussir finalement à réduire le score par l'entremise de Marcel Mbayo Kibemba (38ème), qui continue encore à courir comme un joueur non retraité. C'est le score à la pause.

A la montée de Biscotte, Matumona, Trésor Mputu, Dieumerci Mbokani va donner du tonus, dont l'égalisation ne va pas se faire attendre. Biscotte Mbala (55ème) en solitaire, passe en revue la défense adverse avant de dribbler même le célèbre Nader El Sayed pour l'égalisation. Un joli but d'école. Un peu plus tard, Trésor Mputu va marquer le sien, avant que Patrick Mboma ne revienne pour fusiller Robert Kidiaba dans les temps additionnels pour trois buts partout.