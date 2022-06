Afrique: Les Seychelles accueillent une réunion de l'AIEA pour la construction d'une architecture de détection de sécurité nationale

Les Seychelles ont rejoint trois autres pays dans un atelier régional pour élaborer une feuille de route pour la construction d'une architecture de détection de sécurité nationale pour les matières nucléaires et autres matières radioactives hors contrôle réglementaire.

L'événement, organisé par les Seychelles du 20 au 24 juin, est organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en collaboration avec le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales des Seychelles. Y participent également Maurice, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo.

Selon l'AIEA, l'élaboration d'une feuille de route nationale pour établir une architecture de détection de sécurité pour les matières nucléaires et autres qui sont radioactives s'applique aux matières qui ont été signalées comme étant hors de contrôle réglementaire ainsi qu'à celles perdues, manquantes ou volées mais non signalées comme telles.

S'adressant à la presse, une cadre supérieure au ministère de l'Emploi, Stéphanie Boniface, a déclaré que "le but de l'atelier est de nous permettre d'avoir une stratégie en place pour s'assurer que si à tout moment ces matériaux sont découverts, ils peuvent être traités en toute sécurité."

Photo : L'événement, organisé par les Seychelles du 20 au 24 juin, est organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Elle a ajouté que "malgré le fait que les Seychelles ne disposent pas de tels matériaux en grande quantité dans le pays, nous ne savons jamais vraiment ce qui pourrait arriver étant donné que notre pays se compose de nombreuses îles avec une grande surface d'eau. L'atelier est un moment opportun pour établir notre statut en tant que pays en matière de sécurité et être en mesure d'établir ce dont nous avons besoin en plus."

Le ministère de l'Emploi est l'organisme qui s'occupe de la radioprotection aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental. Mme. Boniface a partagé que le ministère de la santé est l'organisme qui possède le plus d'équipements qui émettent des radiations.

La sécurité nucléaire vise à prévenir, détecter et répondre aux actes criminels et internationaux non autorisés impliquant ou dirigés contre des matières nucléaires et autres matières radioactives, des installations et des activités associées.

La directrice du contrôle et de la conformité du travail au département de l'emploi, Tara Diallo, a déclaré que la possibilité que des matières nucléaires ou radioactives puissent être utilisées à des fins malveillantes existe.

"Cela nécessite un engagement collectif pour le contrôle et la comptabilité de ces matières. Le partage des connaissances et de l'expérience, la coordination entre les États et les collaborations avec d'autres organisations, initiatives et industries internationales soutiennent également un cadre de sécurité nucléaire régional et international efficace", a déclaré Mme. Diallo.

La délégation des Seychelles participant à l'atelier est composée de représentants d'agences impliquées dans le contrôle et la détection de ces matériaux, ainsi que de personnes chargées de répondre aux éventualités.

Il s'agit notamment de la Seychelles Maritime Safety Authority (SMSA), de la Seychelles Revenue Commission (SRC), du Department of Employment et du Department of Risk and Disaster Management (DRDM).