Sénégal: Transfert au Bayern Munich - Sadio Mané exprime sa joie, Thomas Müller et le club bavarois s'enflamment

Arrivé hier, mardi 21 juin à Munich pour la visite médicale et photographié avec le maillot du Bayern, Sadio Mané va signer pour trois saisons et effectuer sa première conférence de presse ce mercredi. En attendant, l'attaquant international sénégalais a exprimé pour la première sa joie de se "retrouver dans une équipe compétitive". Son futur coéquipier Thomas Muller s'enflamme déjà de la venue de ce joueur "de haut niveau qui va nous faire progresser". Tout comme le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic se dit fier d'avoir pu amener une telle star mondiale à Munich.

En attendant l'officialisation de son transfert au Bayern de Munich Sadio Mané a posé hier, mardi 21 juin avec ses nouvelles couleurs du Bayern quelques heures après son arrivée à Munich à bord d'un jet privé. Après avoir effectué son examen médical par le médecin de l'équipe du Bayern, l'attaquant sénégalais s'apprête va signer pour trois saisons. Le montant évoqué pour ce transfert tourne autour de 40 millions d'euros. Avant d'effectuer ce mercredi 22 juin, sa première conférence de presse, la star sénégalaise a pu donner sa première interview dans Bild et exprimé sa joie.

"Je suis dans une équipe très compétitive"

" Quand mon agent m'a parlé pour la première fois de l'intérêt du Bayern, j'ai tout de suite été excité. Je me suis tout de suite vu là-bas. Pour moi, c'était le bon club au bon moment. C'est l'un des plus grands clubs du monde et l'équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc, pour moi c'était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici. " Il a ensuite poursuivi : " Mon agent m'a dit qu'il y avait des demandes d'autres clubs. Ça fait partie du business. Mais, j'ai tout de suite eu le feeling quand le Bayern m'a présenté son projet. Je me suis retrouvé dans le projet du Bayern plus que n'importe qui d'autre " a-t-il lancé avant d'évoquer la possibilité de gagner une nouvelle Ligue des champions : " Je ne veux pas dire non. Chaque enfant veut gagner la Ligue des champions, chaque footballeur du monde. Je suis dans une équipe très, très compétitive. Mais c'est encore un peu tôt pour parler de finale de Ligue des Champions, on n'a même pas encore joué de match ensemble. Néanmoins, on va tout donner pour aller en finale ".

Candidat au Ballon d'or, cette année, le champion d'Afrique avec le Sénégal et finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool devrait renforcer le club allemand qui s'apprête à perdre son attaquant vedette, le Polonais Robert Lewandowski.

S'exprimant sur l'avenir de la star polonaise, l'international sénégalais a préféré botter en touche. " Je ne suis pas un joueur qui se concentre sur des choses comme ça. Je suis là pour le FC Bayern. Et je ferai tout pour gagner des titres avec mes coéquipiers ! "

Thomas Muller : "C'est un joueur de haut niveau et il va nous faire progresser"

Du côté bavarois, on s'enflamme déjà de l'arrivée de Sadio Mané. Thomas Muller cadre de l'équipe bavaroise qui a réagi sur le nouveau joueur du Bayern. Le milieu de terrain s'est exprimé en marge d'un tournoi de golf "BMW International open": "C'est déjà officiel ? Je suis heureux qu'il ait atterri. C'est un joueur de haut niveau et il va nous faire progresser".

Considéré comme le Grand artisan de l'arrivée de Sadio Mané au Bayern Munich, le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic s'est dit heureux et fier d'avoir pu signer une star mondiale telle que Sadio Mané après 6 saisons passées sous les couleurs de Liverpool. "Nous sommes heureux, nous sommes tous fiers d'avoir pu amener une telle star mondiale à Munich", s'est-il exprimé.