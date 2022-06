Maroc: "African Lion 2022 " - Déploiement d'un hôpital médicochirurgical de campagne à Taliouine

Commune de Taliouine (Province de Taroudant) - Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l'exercice combiné maroco-américain "African Lion 2022" , qui se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), un hôpital médicochirurgical de campagne a été déployé au niveau de la commune de Taliouine (province de Taroudant).

Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et d'infirmiers des FAR et de l'Armée américaine, cet hôpital opérationnel depuis le 13 juin courant, prodigue des prestations médicales et chirurgicales au profit des populations locales de la région.

Dans une déclaration à la MAP, le colonel Said Semlali des FAR a indiqué que cette structure sanitaire multidisciplinaire mobilise un staff technique spécialisé et d'importants moyens logistiques, notant que cet hôpital comprend notamment deux blocs opératoires et dispose des équipements nécessaires au bon fonctionnement.

Cet hôpital médicochirurgical de campagne qui intervient en assistance à la population locale et avoisinante, est supervisé par 151 cadres médicaux marocains et américains et 110 éléments de soutien ainsi que 11 assistantes sociales des FAR qui offrent des services portant sur l'éducation et la santé de la mère et de l'enfant.

Cette structure sanitaire a accueilli jusqu'à présent quelque 6800 patients qui ont bénéficié de plus de 18.000 prestations médicales, a-t-il ajouté, notant que plus de 132 interventions chirurgicales ont été réalisées au sein cet hôpital de campagne.

"African Lion" est un exercice interarmées combiné organisé chaque année par les FAR et les Forces Armées américaines.

L'édition de cette année qui se poursuivra jusqu'au 30 juin, connait la participation de 10 pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les Etats-Unis, ainsi qu'une vingtaine d'observateurs militaires de pays partenaires dans les régions d'Agadir, Benguérir, Kénitra, Mahbès, Taroudant et Tantan.