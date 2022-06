Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la Revue des FAR

Rabat — Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets ayant marqué l'actualité durant les mois d'avril et mai, dont le 66ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Ainsi, la 409ème édition de la revue consacre une large place au 66ème anniversaire de la création des FAR, marqué notamment par un Ordre du jour adressé par SM le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat Major Général des Forces Armées Royales aux FAR, le Message de Loyalisme et de fidélité adressé par la famille des FAR à SM le Roi et un spécial dédié à cet événement.

Ce numéro revient sur la réception par SM le Roi Mohammed VI, au Palais Royal de Rabat, du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, ainsi que le lancement par SM le Roi des travaux de construction du nouvel hôpital "Ibn Sina".

Dans son éditorial, la revue écrit que le 66ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales est "une occasion mémorable qui marque pour les militaires un sentiment de fierté et de dévouement mais aussi de détermination à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume, à assurer la paix et la stabilité et à protéger la vie et les biens de nos concitoyens, sous la vision éclairée et clairvoyante de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales".

Dans ce sens, la publication affirme que l'Ordre du jour adressé, à cette occasion, par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat Major Général des Forces Armées Royales, exprime la confiance placée par Sa Majesté le Roi dans l'institution militaire qui œuvre pour mener les nobles actions confiées à l'armée avec honneur, dévouement et négation de soi, ajoutant qu'il se veut également une directive d'orientations, pour plus de rendement et d'efficience, notamment en termes de modernisation de la formation, de développement des capacités, d'aides humanitaires ou encore d'action sociale.

"La célébration du 66ème anniversaire de la création des FAR coïncide avec la finalisation de l'opération de sélection et d'incorporation de plus de 35.000 assujettis au service militaire qui ont répondu volontairement à l'appel pour servir leur pays", ajoute la publication, notant qu'à l'issue de cette opération, les 20.000 appelés retenus passeront une année de formation au sein des Unités des FAR.

D'autre part, l'éditorial de ce numéro précise que les FAR, sur Ordre de leur Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général, poursuivent leur action pour le renforcement et l'adaptation du maintien de la paix aux contextes opérationnels du 21ème siècle, soulignant que les Casques bleus marocains ont gagné en notoriété dans le domaine du maintien de la paix.

Le nouveau numéro précise, par ailleurs, que plusieurs activités ont été menées dans le cadre de la coopération bilatérale, dont la visite au Maroc du Chef d'Etat-Major Général des Armées mauritaniennes, la visite d'une délégation de la Garde nationale de l'Etat de l'Utah au Maroc, la préparation du Symposium "Africa Endavor 22", le voyage d'études au Maroc d'une délégation du Collège du Cours d'Etat-Major du Nigeria, l'exercice conjoint entre les forces aériennes marocaines et françaises baptisé "Marathon-22" et le cours de formation des évaluateurs nationaux et des administrateurs de la Base de données, qui s'inscrit dans le cadre du plan de coopération bilatérale entre les FAR et l'OTAN.

Sous la rubrique "La vie dans l'armée", la revue informe que le Général de Corps d'Armée Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, accompagné d'une importante délégation de l'EMG/FAR, a procédé, à Khemisset, le 18 mai, à l'inauguration du 1er Centre Médico-Social Intégré des FAR.

Elle souligne aussi que l'Ecole Royale Interarmées d'Administration a abrité, le 24 février, une conférence ayant pour thème: "Coopération Sud-Sud entre le Maroc et ses partenaires africains: état des lieux et leviers de développement", animée, dans le cadre des activités programmées en soutien à la formation, par M. Mohamed Methqal, Ambassadeur Directeur Général de l'Agence de la Coopération Internationale, au profit des officiers stagiaires des 21ème et 22ème promotions.

La publication a consacré sa rubrique "Focus" à l'Ecole Royale des Blindés, une plateforme de formations diverses et complémentaires au fait de la technologie, et lieu de rencontre et de renforcement des liens de fraternité et de solidarité avec les stagiaires des pays frères et amis, qui met des moyens pédagogiques innovants au service des stagiaires pour une formation en adéquation avec les exigences opérationnelles.

La Rubrique "Zoom" qui s'intéresse au 37ème contingent du service militaire, indique qu'en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le 37ème contingent du service militaire a été incorporé au mois de mai, ajoutant qu'après une interruption qui a duré deux ans, à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, l'Institution Militaire a ouvert ses portes aux jeunes citoyens âgés de 19 à 25 ans éligibles au service à l'issue de l'ultime phase de sélection et incorporation qui a duré du 16 au 28 mai.

Par ailleurs, la rubrique "Art & Culture" propose une lecture de l'ouvrage "Entrer en stratégie", de son auteur le Général Vincent Desportes.