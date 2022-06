Afrique: Première édition du Forum d'affaires Afrique centrale à Paris

Organisée par Business France, la première édition du Forum d'affaires consacré aux marchés d'Afrique Centrale se tiendra les 28 et 29 juin prochains à Paris, avec la participation, parmi les panélistes, de Luc Missidimbazi

Ce Forum, prévu en deux jours, dans les locaux de Business France, boulevard Saint-Jacques à Paris quatorzième arrondissement, s'articulera autour de tables-rondes thématiques et sectorielles, ainsi que d'interventions et de témoignages de panélistes de haut niveau tels que des ministres du Cameroun, du Gabon, de la RDC, et des membres d'entreprises françaises et locales en lien avec les marchés d'Afrique centrale.

Le Conseiller, chef du Département Postes, Télécommunications et Numérique du Premier ministre, Luc Missidimbazi, intervient à la table ronde " Tech & Numérique : le boom de la tech dans une région aux accès et infrastructures encore en développement ". Tandis que, depuis le Congo, Christophe Pujalte, directeur régional Congo, Bolloré Transport & Logistics, interviendra en visio.

Pour les organisateurs, la motivation est de se dire qu'après un recul en 2020, la reprise positive attendue en 2021 s'est concrétisée, avec des taux de croissance variant de 2 à 4% en fonction des pays.

Le dynamisme démographique de la région - plus de 45% de la population a moins de 15 ans - accompagné par un fort mouvement d'urbanisation (allant jusqu'à 85% au Gabon) préfigurent de l'ampleur des besoins des pays à moyenne échéance en termes d'infrastructures, d'habitat, d'éducation ou encore de santé.

Si les contextes économiques varient d'un pays à l'autre, les États se rejoignent par des volontés politiques de diversification, de développement et de croissance qui se matérialisent par la réalisation de projets structurants dans les domaines des infrastructures, l'énergie, les transports, l'eau ; de la santé ; ou bien encore du secteur des services et des télécommunications.

Ces projets sont très souvent soutenus par les bailleurs de fonds internationaux (Banque mondiale, Banque Africaine de Développement, Banque Islamique de Développement, Union Européenne... ) et, bien entendu, l'Agence Française de Développement qui oriente plus de la moitié de ses concours vers l'Afrique subsaharienne.

Les échanges bilatéraux avec la France sont historiquement très importants. Ainsi, le retour sur investissement d'un voyage de prospection en Afrique Centrale, s'il est préparé et qu'il bénéficie de l'appui de la Team France Export, a plus de chance d'aboutir (et plus rapidement) que dans d'autres parties du monde.

Langue commune, pas de risque de change sur la plupart des pays de la zone, pas de décalage horaire, présence française déjà solide... autant d'atouts qui accentuent l'attractivité de l'Afrique Centrale.

En somme, ce Forum se veut être l'endroit pour répondre aux questionnements : " Quels sont les grands projets porteurs et les niches sectorielles émergentes ? " ; " Comment, en pratique, développer son activité sur cette zone ? ".

Il apportera, semble-t-il, des éléments de réponse à travers les présentations, témoignages, partages d'expérience, conseils et avertissements des intervenants présents.