Afrique Centrale: Nord-Kivu - L'UNICEF condamne les attaques armées contre des civils ayant entraîné la mort de 4 enfants

L'UNICEF est gravement préoccupé par les récentes attaques armées contre des civils dans le territoire de Rutshuru, dans province du Nord-Kivu, qui ont entraîné la mort de quatre enfants, indique l'agence onusienne dans un communiqué publié samedi 25 juin.

L'UNICEF condamne fermement la perte de vies innocentes dans cette escalade de la violence au Nord-Kivu et appelle les parties au conflit à mettre fin aux combats, à assurer un accès humanitaire aux zones touchées et à respecter leur obligation de protéger les enfants.

Depuis la fin du mois de mars, explique le communiqué, plus de 158.000 personnes - dont la moitié sont des enfants - ont été déplacées dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo à la suite de l'intensification des affrontements armés. Certaines personnes ont fui vers l'Ouganda, tandis que d'autres ont cherché refuge dans des églises, des écoles et des hébergements de fortune dans le territoire de Rutshuru.

Selon l'UNICEF, environ 41.000 enfants déplacés âgés de 3 ans à 17 ans ne vont actuellement pas à l'école et près de 29.000 enfants sont privés d'éducation, car leurs écoles sont occupées par les personnes déplacées. On estime que 652 enfants ont été séparés de leurs parents ou gardiens depuis mars 2022.

" Les enfants et les familles qui fuient cette terrifiante escalade de la violence au Nord-Kivu ont besoin de sécurité, d'un abri, de nourriture et d'eau. Les enfants sont traumatisés par la violence dont ils sont témoins et ont besoin de soins psychosociaux. Malgré les difficultés rencontrées pour accéder aux zones touchées en raison de la situation sécuritaire, l'UNICEF a été en mesure d'apporter une réponse de première ligne aux familles déplacées et nous allons intensifier notre aide dans les prochaines semaines ", a déclaré Jean Metenier, Coordinateur de l'UNICEF pour l'est de la RDC.

Depuis le mois d'avril, indique le communiqué, l'UNICEF et ses partenaires ont :

Fourni de kits d'eau, hygiène et assainissement ainsi que des articles non alimentaires à 6.300 personnes déplacées dans les villages de Mungo, Kabingo, Miusezero et Kinoni ;

Assisté 478 enfants séparés de leurs familles, dont 355 ont été réunis avec leurs gardiens et 123 ont été placés dans des familles d'accueil ;

Apporté de l'eau potable à 30.000 personnes dans trois sites de déplacement du territoire de Nyiragongo, construit 220 latrines d'urgence et 100 douches, et distribué des jerrycans, des seaux, du savon et des comprimés de traitement de l'eau en faveur de plus de 38.000 personnes ;

Déployé 242 interventions rapides contre le choléra dans les zones où des cas ont été enregistrés et distribué des kits de prévention à 1.764 familles ;

Disponibilisé 400 cartons d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour traiter 500 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère.

Dans le cadre de son programme de développement, l'UNICEF fournira à environ 900 élèves de la zone de Rwanguba, dans le territoire de Rutshuru, des espaces d'apprentissage temporaires, des fournitures scolaires, des kits d'hygiène et de menstruation et dispensera des cours de rattrapage aux élèves qui doivent passer leurs examens de fin d'année.