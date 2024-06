Rawbank enregistre un niveau de performance sous-jacente record avec des revenus en forte hausse et redéfinit sa vision de la banque avec la campagne "Au-delà d'une banque"

Rawbank, banque de référence en République Démocratique du Congo (RDC), annonce la publication de ses résultats annuels pour l'année 2023. Dans la continuité de la trajectoire observée les années précédentes et malgré un contexte marqué par une forte inflation mondiale, Rawbank a enregistré un niveau de performance sous-jacente record avec des revenus en forte hausse. Ces performances issues de son modèle solide et diversifié, permettent de générer des impacts positifs auprès de ses parties prenantes.

Dans un environnement économique complexe, Rawbank s’est distinguée par des performances commerciales et financières sous-jacentes record, confirmant ainsi la dynamique positive des deux dernières années. Cette dynamique est renforcée par la redéfinition de sa vision de la banque de premier plan avec le lancement de sa campagne institutionnelle “Au-delà d’une banque”.

Une performance solide au service du soutien de l’économie congolaise

Rawbank a enregistré en 2023 un niveau de revenu historique de 483,9 milliers de dollars, en croissance de 33,5% sur un an, et un résultat net annuel de 191,4 milliers de dollars. C’est un niveau de performance record dans une conjoncture économique et un environnement géopolitique complexes. La rentabilité sous-jacente de Rawbank quant à elle, s’établit à 53,27%.

En dépit du retour de l’inflation à un niveau inédit depuis 40 ans et du resserrement monétaire observé tout au long de l’année, les encours moyen de crédits ont progressé de +19,2% par rapport à l’année 2022 pour atteindre 1,55 milliards de dollars.

Sur fond de digitalisation accrue des offres de produits et services, d'efficacité et de résilience opérationnelles dans l’ensemble de nos métiers, Rawbank affiche une bonne maîtrise de ses coûts et une amélioration de coefficients d’exploitation qui s’établit à 48,07%. Le coût du risque est contenu à 0,60% (Net NPL), avec un faible niveau de défaut, grâce à la bonne qualité du portefeuille de crédits.

Le total des dépôts s'établit à 3,94 milliards de dollars, en progression de 22,36% par rapport aux 3,22 milliards de l'année précédente, reflétant la confiance renouvelée du marché vis-à-vis de la banque.

Une année marquée par une bonne exécution des initiatives stratégiques

L'année 2023 a également été marquée par l’avancée et la concrétisation de nombreuses initiatives stratégiques qui soulignent les ambitions de développement de Rawbank et sa capacité à créer de la valeur. Rawbank a renforcé ses engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique pour contribuer à la neutralité carbone d’ici 2050.

En ce sens, Rawbank a lancé le premier Finance Climate desk du pays et les équipes se sont mobilisées pour finaliser un investissement de 20 millions de dollars avec Vitol dans des projets en énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité, qui permettront la réduction de 75 millions de tonnes d'émission de CO2 sur les 10 prochaines années. Les premiers projets financés par la banque prévoient la distribution en électricité de 1 million de foyers à travers la RDC.

En ce qui concerne le secteur minier, Rawbank continue d’être en 2023, le partenaire financier privilégié de plus de 80% des acteurs du secteur. La salle de marché de Rawbank leur permet de faciliter le financement de projets miniers au travers le marché local. Cet engagement a connu une accélération avec la levée de 200 millions de dollars sur le marché international avec deux banques partenaires pour financer le développement du site de Kamoa-Kakula.

C’est la première première levée de fonds sur le marché international arrangée par une banque locale, marquant ainsi un tournant majeur dans le parcours financier de Rawbank. Cette réalisation est bien plus qu'une simple transaction ; elle incarne un signe tangible de la crédibilité et de la solidité de notre institution.

Une reconnaissance à l'international confirmée

En 2023, l’engagement et l’impact de la banque a été reconnu au travers plusieurs distinctions prestigieuses:

Meilleure banque régionale en Afrique centrale par African Bankers Award , reconnaissant la contribution significative de Rawbank au développement économique et régional;

, reconnaissant la contribution significative de Rawbank au développement économique et régional; Meilleure banque de la RDC par Global Finance , récompensant la qualité de ses services bancaires et son impact économique;

, récompensant la qualité de ses services bancaires et son impact économique; Best Bank for Digital Solutions de la RDC par Euromoney , mettant en avant les avancées technologiques et l'innovation digitale de la banque;

, mettant en avant les avancées technologiques et l'innovation digitale de la banque; Certificat de mérite décerné par l'Organisation Mondiale des Douanes , reconnaissant l'importance de Rawbank dans le commerce international;

, reconnaissant l'importance de Rawbank dans le commerce international; Prix MasterCard de la meilleure fintech en RDC pour sa carte virtuelle prépayée Illicocash, soulignant le leadership de la banque dans les solutions de paiement innovantes.

Ces distinctions témoignent de la reconnaissance internationale du travail accompli par Rawbank pour maintenir des standards élevés en matière de services bancaires, d'innovation technologique et de soutien à l'économie locale.

Mazhar Rawji, Président du Conseil d'Administration de Rawbank, a déclaré : "Cette année encore, l’ensemble des Rawbankers aura donné le meilleur ! C’est pour moi un immense sentiment de fierté, d’autant plus que cet engagement est constant et continu depuis nos débuts en 2002. Aujourd’hui, Rawbank franchit une nouvelle étape en étant au-delà d’une banque”.

Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank, a déclaré : “Les bilans financiers et opérationnels de l’année 2023 sont la preuve de notre capacité à nous diversifier, à investir dans le digital et à être offensifs commercialement tout en étant toujours plus efficaces et performants. Grâce à des stratégies prudentes et avisées, nos indicateurs sont positifs et témoignent de la confiance continue que nos clients accordent à notre banque. C’est avec enthousiasme que nous continuons à travailler ensemble à la transformation de l’économie congolaise”.

À PROPOS DE RAWBANK

Depuis 20 ans, Rawbank accompagne le développement de l’économie congolaise. Elle offre les produits et services les plus modernes à ses 500 000+ clients Corporate, PMEs et Particuliers à travers un réseau de 100 points de vente dans 19 provinces du pays, notamment le Grand Katanga, le Grand Kasaï, les deux Kivus, l’Equateur et le Kongo Central. A ce vaste réseau d’agences s’ajoutent un bureau de représentation à Bruxelles et 300 distributeurs automatiques de billets. Forte de plus de 1 800 collaborateurs, Rawbank détient plus de 30% de parts de marché. Solidité, rentabilité et pérennité sont les priorités de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance. Son action est récompensée par l’African Bankers Award 2022 et 2024 de la meilleure banque régionale d’Afrique centrale, une note Moody’s CAA 1, des certifications ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001. Les partenaires qui font confiance à RAWBANK sont entre autres : IFC, BAD, TDB, BADEA, Shelter Africa, AGF, etc.