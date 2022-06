Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance et lutte contre la corruption - Le ministère de Zoro Ballo se dote d'un plan stratégique 2022-2025

Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de Lutte contre la corruption Zoro Ballo est déterminé à accomplir ses missions conformément à la vision du chef de l'Etat, Alassane Ouattara.

Ainsi, il multiplie les actions avec ses collaborateurs en vue de relever les défis qui se dressent devant lui. Dans un souci d'efficacité dans son action, le ministère s'est donc engagé dans un processus d'élaboration d'un plan stratégique pour servir comme cadre de référence et boussole de ses interventions prioritaires au cours des quatre prochaines années. Dans cette dynamique un premier draft du plan stratégique 2022-2025 a été élaboré. Pour examiner et valider ce document de base, l'ensemble des acteurs de la lutte contre la corruption ont été invités à un atelier du 23 au 24 juin à Grand-Bassam. "Il s'agit d'une action transversale qui réunit des ministères clés, des institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat mais également des acteurs du secteur privé.

Le but de cet atelier est de réfléchir sur les principaux axes qui ont été proposés par les experts, les adopter et les valider avant de soumettre l'ensemble du plan stratégique à l'adoption du conseil des ministre ", a expliqué le ministre à la cérémonie d'ouverture. Selon lui, il s'agit de passer en revue les axes relatifs au renforcement de l'intégrité et de la participation citoyenne, la mise en place d'un cadre de coordination nationale en matière de gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Pendant deux jours, les acteurs de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ont donc passé au peigne fin le cadre de résultats et des ressources, le cadre des mesures de risques, le plan d'action budgétisé, le cadre de suivi et évaluation et le cadre de pilotage du plan stratégique. Et, l'ensemble du document a été adopté en plénière. En attendant son adoption en conseil des ministres, le ministre a rassuré que les mesures qui seront définitivement arrêtées seront mises à la disposition des populations afin qu'elles portent à la connaissance des autorités les actes de corruption dont elles sont victimes ou témoins.

Lacina Ouattara

Lg : Le ministre Zoro Ballo a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du plan stratégique 2022-2025