Maroc: Immigration - L'e-visa marocain effectif dès le 10 juillet

Après la suppression du test PCR pour entrer dans le pays, le Maroc vient de faciliter le processus d'obtention de visa afin de retrouver les performances d'avant pandémie.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a instruit la délivrance du visa électronique pour les étrangers à partir du 10 prochain. L'annonce a été faite le 23 juin par Mustapha Baitas, le porte-parole du gouvernement. Les voyageurs issus de quarante-neuf pays pourront obtenir leur titre d'entrée sur le territoire directement depuis chez eux, sur la plateforme web mise en place à cet effet et gérée par le ministère marocain des Affaires étrangères.

Mustapha Baitas a expliqué que " les étrangers qui veulent visiter le Maroc ne sont plus obligés de se rendre aux consulats pour récupérer un visa papier ". Pour la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, cette mesure permettra au pays d'être plus compétitif sur la scène touristique internationale. " Nous attendions depuis longtemps ce catalyseur qui nous ouvrira l'accès à davantage de marchés ", a-t-elle affirmé, ajoutant que la facilité d'obtention de visa est un critère déterminant dans le choix d'une destination.

La dématérialisation de la procédure de demande et de délivrance du visa aux étrangers entre dans le cadre des actions engagées depuis l'année dernière par le Maroc pour favoriser le retour des touristes étrangers. Le pays a notamment supprimé, en mai dernier, l'obligation du test PCR pour entrer sur le territoire. Le tourisme représente près de 7 % du produit intérieur brut.

Le visa électronique concerne trois catégories d'étrangers, précise We Are Tech Africa. Il y a les ressortissants assujettis au visa pour entrer au Maroc résidents de l'Union européenne, les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La résidence dans l'un de ces pays ne doit pas être inférieure à 180 jours. Puis les étrangers détenteurs d'un visa Schengen ou des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande, valable pour une durée minimum de 90 jours. Enfn, les ressortissants de pays bénéficiant de facilités d'entrée aux Etats-Unis et dans la zone Schengen comme la Thaïlande et Israël.

La durée de validité de ce visa électronique est de 30 jours, avec possibilité de prolongation à 60 jours avec entrées multiples. D'autres pays intègreront progressivement la liste des 49 nationalités éligibles au e-Visa marocain.