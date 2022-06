Maroc: L'accès des citoyens aux médicaments au menu de rencontres et d'ateliers à Rabat

Rabat — Le ministère de la Santé et de la Protection sociale organise, du 28 juin au 1er juillet à Rabat, une série de rencontres et d'ateliers pour étudier les propositions des acteurs du secteur pharmaceutique en vue d'aboutir à des propositions de modification du décret n°2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés.

Ces rencontres et ateliers, organisés en coordination avec le département du chef du gouvernement, le ministère délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget et l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM), interviennent conformément aux Hautes Instructions Royales relatives à la généralisation de la couverture sociale pour l'ensemble des citoyens, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Les propositions en question contribueront à faciliter l'accès aux médicaments à des prix convenables, à même de maintenir la pérennité des fonds de protection sociale et préserver le pouvoir d'achat des citoyens, précise-t-on, ajoutant qu'à travers cette approche participative, les acteurs du secteur pharmaceutique dans son ensemble, y compris la fabrication, la distribution et la commercialisation des médicaments, contribuent à émettre des recommandations pratiques confirmant leur implication pleine et effective pour le succès de ce projet.