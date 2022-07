Maroc: C'est parti pour la 14ème édition de la CAN féminine - Maroc-Burkina en prologue

C'est ce samedi que débutera la 14ème édition de la CAN féminine de football qui aura lieu au Maroc et s'étalera jusqu'au 23 courant.

Douze sélections réparties sur trois groupes de quatre prendront part à cette compétition continentale dont les matches seront disputés dans trois stades : le Complexe Mohammed V de Casablanca, l'Ensemble sportif Moulay Abdellah et le stade Prince Moulay El Hassan de Rabat.

La sélection nationale, retenue tête de série du groupe A, évoluera aux côtés des équipes du Burkina Faso, du Sénégal et de l'Ouganda. Quant au groupe B, il sera composé des EN du Cameroun, de la Zambie, de la Tunisie et du Togo, au moment où l'équipe du Nigeria, triple championne en titre, l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana se produiront dans la poule C.

En tant que pays hôte du tournoi, l'honneur d'ouvrir le bal de cet évènement sportif échoira à l'équipe marocaine qui affrontera, ce samedi à 21h30 au Complexe Moulay Abdellah, son homologue burkinabée, tandis que le second match de ce groupe aura lieu dimanche, toujours au Complexe Moulay Abdellah à 21h00, entre le Sénégal et l'Ouganda.

Le programme dominical comprendra également les matchs de la première journée du groupe B, avec à l'affiche Cameroun-Zambie et Tunisie-Togo, oppositions prévues respectivement à 18h00 et à 21h00 au Complexe Mohammed V.

L'équipe nationale qui s'est préparée dans les meilleures conditions pour cette CAN, avec à la clé plus d'une dizaine de matches tests, nourrit l'espoir légitime de faire bonne figure et de jouer à fond ses chances. En tout cas, l'objectif reste bien clair : atteindre les demi-finales, tour qui permettra aux quatre sélections qualifiées à ce stade avancé de la compétition de décrocher le billet des phases finales de la Coupe du monde FIFA qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Il convient de rappeler que les deux premières équipes de chaque groupe en plus des deux meilleures troisièmes se qualifieront aux quarts de finale qui se joueront les 13 et 14 de ce mois ci.

Programme

Groupe A

Complexe Moulay Abdellah de Rabat

Samedi

21h30 : Maroc-Burkina Faso

Dimanche

16h00: Sénégal-Ouganda

Groupe B

Complexe Mohammed V de Casablanca

Dimanche

18h00 : Cameroun-Zambie

21h00 : Tunisie-Togo