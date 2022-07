Cote d'Ivoire: Hommage de l'Agnéby Tiassa au président Ouattara suite à l'élection d'Adama Bictogo comme PAN ce dimanche 3 juillet - Dimba Pierre, PCO - "Une marque de confiance que le peuple de notre région ne saurait passer sous silence"

Dimba N'gou Pierre, président du conseil régional de l'Agnéby Tiassa, ministre de la Santé et président du comité d'organisation de l'hommage de la région au chef de l'Etat a fait le point des préparatifs de cet évènement le jeudi 30 juin 2022 à Agboville. Entouré des autorités préfectorales, coutumières, les cadres et élus, il a donné les raisons de la tenue de cette cérémonie d'hommage .

Pour le ministre Dimba N'gou Pierre, cette cérémonie intervient dans le cadre de la politique de promotion des cadres de l'Agnéby-Tiassa mais aussi et surtout pour les actions de développement posées par le chef de l'État en faveur de la région de l'Agneby-Tiassa. "Le président de la République a fait et fait la promotion des cadres de la région à l'instar du député Adama Bictogo, qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale. De même que moi-même qu'il a reconduit à la tête du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Mais c'est surtout pour les actions de développement qu'il a initiées depuis qu'il est à la tête de l'État", a-t-il reconnu. Pour lui donc, le bitumage des axes Agboville-Abidjan, Agboville-Céchi-Rubino et le reprofilage d'autres voies à hauteur de 100 milliards, la construction d'un château d'eau à Agboville, Tiassalé, l'électrification de certains villages, la construction de collèges de proximité dans toute la région etc. sont autant de réalisations qui méritent qu'un hommage soit rendu au chef de l'État.

"Le président de la République fait beaucoup pour notre région en raison du climat social apaisé dans notre région. Tout ce qu'il fait pour nous est une marque de confiance que le peuple de notre région ne saurait passer sous silence sans le magnifier... C'est volontairement que les fils et filles ont décidé de financer cette cérémonie. Et l'ensemble des cadres qui se mobilisent est la preuve d'une cohésion et de l'unité entre nous", a signifié le ministre et PCO de cette journée d'hommage au chef de l'État.

Toutes les couches sociales mobilisées

Adou Gbalé, vice-président du conseil régional de l'Agnéby Tiassa a fait savoir que toutes les couches sociales sont mobilisées.

"Jusqu'à à ce jour, nous avons plus de 5000 personnes par sous-préfecture qui sont mobilisées sans compter les jeunes, les femmes et les organisations des couches sociales qui attendent impatiemment ce jour du dimanche 3 juillet prochain", a t il déclaré.

Notons que cette cérémonie est placée sous le haut patronage de Koné Meylet, vice président de la République, sous le parrainage de Patrick Achi, premier ministre et sous la présidence de Téné Birahima, ministre de la Défense.