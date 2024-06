La récente découverte d'un gisement de coltan au cœur du pays fait écho à la volonté du Président Alassane Ouattara de diversifier l'économie ivoirienne. Jusqu’ici grande puissance agricole, la Côte d'Ivoire s'efforce, à travers son Plan National de Développement, de diversifier son économie. Une stratégie qui commence à porter ses fruits pour le pays qui entend intégrer le club des pays à revenu intermédiaire d'ici 2030.

Riche en ressources minières, telles que le nickel, le manganèse et le cuivre, le pays entend faire de cette industrie le deuxième pilier de son économie après l’agriculture. En 2021, les revenus du secteur minier ont dépassé pour la première fois les 200 milliards de FCFA, pour atteindre 205,95 milliards, soit 47,25 % des revenus extractifs. Une ambition renforcée par la récente découverte d’un gisement de coltan dans le centre du pays, composant essentiel à la fabrication de produits électroniques.

Le secteur aurifère ivoirien connaît également une forte croissance. En dix ans, le pays est devenu l'un des leaders de la production d'or en Afrique de l'Ouest, avec 14 mines industrielles et 149 mines artisanales en activité.

La découverte récente d’un important gisement aurifère dans les départements de Kani et Dianra, la troisième plus grande en Afrique de l'Ouest, avec environ 11 millions de tonnes traitées par an derrière celles du Burkina Faso et de Guinée, confirme cette tendance. D’ici 2025, le gouvernement a pour objectif d'augmenter la contribution du secteur minier à 6 % du PIB et de porter la production d'or à 65 tonnes.

Faire de la Côte d’Ivoire l’une des cinq destinations touristiques africaines

Le secteur du tourisme est l’autre pierre angulaire de la stratégie de diversification économique du pays portée par le Président. Représentant 2,2 % du PIB entre 2012 et 2017, il atteint 7,3 % en 2019. C’est dans cette logique que s’inscrit la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" qui ambitionne de créer plus de 650 000 emplois liés au tourisme.

Avec un financement de 1 500 milliards de FCFA de l’État et 1 700 milliards de FCFA du secteur privé, le pays aspire à se positionner parmi les cinq principales destinations touristiques africaines. L'application mobile Pass touristique, qui facilite les réservations et recense les sites à visiter, en est une illustration. Des investissements massifs sont réalisés dans les infrastructures, notamment par la modernisation des hôtels et l'amélioration des routes et des aéroports, comme celui de Korhogo récemment rouvert.

De nouvelles attractions, telles que des centres culturels et des parcs naturels, sont en développement pour diversifier l'offre touristique et attirer davantage de visiteurs. Ces initiatives combinées visent à valoriser le riche patrimoine culturel et naturel du pays, tout en stimulant l'économie et en créant des opportunités d'emploi pour la population locale.

Abidjan, un hub de l’innovation dans la sous-région

Le gouvernement ivoirien accélère également sa transition numérique avec l'ambition de devenir un hub technologique régional. Le "Startup Act", composante essentielle de la stratégie nationale de développement du numérique, prévoit un investissement de plus de 40 millions d'euros sur trois ans pour soutenir l'innovation et les jeunes entreprises.

Des initiatives comme la Zone Franche de Biotechnologie et des Technologies de l'Information et de la Communication (ZBTIC) à Grand-Bassam, offrent des avantages fiscaux et des financements cruciaux pour les startups. Des investissements massifs dans les infrastructures numériques sont réalisés pour améliorer la connectivité internet, développer les centres de données et moderniser les systèmes de télécommunications.

Le gouvernement met également en place des programmes de formation pour développer les compétences numériques au sein de la population, en partenariat avec des institutions éducatives et des entreprises technologiques internationales. Ces initiatives visent à créer un écosystème technologique dynamique, capable de soutenir la croissance économique et de positionner la Côte d'Ivoire comme un leader de l'innovation en Afrique.