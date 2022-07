Afrique: 1er Forum " D-Clic Pro " - Opportunités de recrutement et de formation étaient au menu des assises

L'Organisation internationale de la Francophonie a organisé, les 23 et 24 juin à Abidjan, le premier Forum D-Clic Pro. Cet évènement qui s'inscrit dans le cadre du Projet " D-Clic, Formez-vous au numérique avec l'Oif " a réuni durant deux jours près de 200 participants.

La rencontre visait principalement à présenter les talents féminins numériques, notamment ceux formés dans le cadre de D-Clic, aux potentiels recruteurs et aux structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans le domaine du numérique, et à valoriser plus largement les opportunités professionnelles dans le numérique. A cet effet, 12 structures privées et publiques ont participé à cette mini-foire du numérique. Certaines d'entre elles ont pris part aux rencontres entre recruteurs et apprenantes au cours desquelles près de 70 consultations professionnelles et rendez-vous de recrutement ont été organisés au profit des apprenantes D-Clic.

L'ouverture du Forum a été marquée par la présence des représentants du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, et du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, ainsi que du Représentant résident de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) en Côte d'Ivoire. La participation de la Boad, engagée dans la transformation numérique de ses pays membres, s'inscrit dans le cadre de la coopération en cours de définition avec l'Oif sur le renforcement du projet D-Clic.

Il faut noter que ce Forum s'inscrit dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers l'insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires du projet D-Clic en Côte d'Ivoire : 100 jeunes femmes formées à Abidjan, Bonoua et Yamoussoukro dans quatre métiers du numérique (Développement Web Java, Marketing Digital, Infographie 3D, Designer UX / UI), à travers l'Ong Femmes & Tic. Le deuxième Forum D-Clic Pro est prévu, les 19 et 20 juillet 2022, en Tunisie où deux opérateurs de formation (Net Info et We Code Land) formeront 250 jeunes aux métiers du numérique.