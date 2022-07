Cote d'Ivoire: Tonkpi - Une Académie de slam pour les amoureux des mots

Le slam est un art comme tous les autres. Cette poésie orale, urbaine, déclamée dans un lieu public, sur un rythme scandé est en train d'intéresser de plus en plus les jeunes amoureux des mots.

Dans la région du Tonkpi, des jeunes ont décidé de mettre sur les fonts baptismaux l'AST (L'Académie de slam Tonkpi). La semaine dernière à Man au centre d'excellence des femmes, l'initiateur de ce projet, Salifou Diarrassouba, a situé les enjeux de cette démarche. " Après avoir été finaliste au concours national d'art oratoire de la Jeune chambre économique de Côte d'Ivoire (JCI CI) en 2018, j'ai commencé à m'intéresser à la maîtrise de cérémonie pour mieux me perfectionner.

Ayant pris goût à la chose, j'en ai alors fait un métier et afin de me démarquer des autres maîres de cérémonie, j'ai commencé à faire mon entrée en scène sous forme de slam pour captiver le public. Lorsque j'ai vu que le public adorait cela, j'ai adopté cette pratique et à chaque animation je faisais mon entrée en scène par le slam", a-t-il relaté. C'est cette passion qui l'a guidé jusqu'à ce qu'il soit retenu au projet " Jeune de valeur " de l'Union européenne.

Là encore, il va découvrir une autre facette de cette discipline au cours d'un module de formation animé par des slameurs de métier. C'est ainsi qu'à son retour de cette formation, Salifou Diarrassouba a lancé l'AST. Avec pour objectif principal de former des jeunes du Tonkpi capables de répandre cette discipline, de prôner le verbe, de démontrer que les mots soignent des maux. Au cours de la présentation de l'AST, des modules de formation ont été animés sur l'initiation au slam et le bien-fondé de ce projet.

L'aspect ludique, l'amélioration du vocabulaire, du niveau de langue, tout était au menu. Comme perspectives, il compte initier un spectacle de slam où plusieurs slameurs se produiront sur la même scène au grand bonheur des férus de cet art oral. " Nous assistons régulièrement aux concerts de musique, tournois de football, basket et même à compétitions de jeux vidéo, alors pourquoi pas un concert de slam ? " a-t-il conclu.