Cote d'Ivoire: Tafiré - La mairie va bâtir un musée des arts de Tafis et un complexe sportif

C'est l'une des résolutions de la 2ème session ordinaire du Conseil municipal du mardi 28 juin dernier, qui s'est tenue dans la salle de délibérations " Hamed Bakayoko " de l'hôtel de ville de Tafiré, au centre-nord de la Côte d'Ivoire.

Selon le premier magistrat de la commune de Tafiré, Sounkalo Coulibaly dit Charles Sanga, la construction d'un " Musée des arts de Tafis ", dénomination réelle des Tagbanan, peuple de la localité, est envisagée par la mairie afin d'y rassembler et classer des objets d'art retraçant l'histoire et la vie artistique de ce peuple afin de les conserver et les présenter public. L'infrastructure sera contiguë au bâtiment abritant le Centre culturel " Koné Idrissa " et le Centre de lecture et d'animation culturelle (Clac) de Tafiré. " Ce futur musée des arts de Tafis, sera le miroir de l'artisanat et de la culture des Tagbanan de Tafiré ", a expliqué le maire Charles Sanga. L'édifice, à l'en croire, sera baptisé du nom du vice-président de la République Tiémoko Meyliet Koné.

Cette décision a été approuvée par l'ensemble des conseillers et du public. Par ailleurs, le maire de Tafiré a annoncé la construction d'une plate-forme des sports de mains : le basket-ball, le volley-ball et le handball. Cet espace sportif, situé entre l'Ecole maternelle municipale et le centre culturel " Koné Drissa ", servira également à la pratique du Maracana. Cette dernière infrastructure est érigée en réponse à une doléance de la jeunesse locale au conseil municipal.

Ces deux projets socio-culturels, il faut le rappeler, ont été inscrits au programme triennal 2023-2024-2025 de la commune de Tafiré. Cette réunion du conseil municipal était présidée par le sous-préfet, Casimir Brikpo Yohou, et a vu la présence des chefs traditionnels, des guides religieux et des chefs de service de l'administration de Tafiré.