Afrique: Le Tchad commémore la journée internationale du donneur de sang

communiqué de presse

Le Tchad a célébré en différé, le 30 Juin, la journée mondiale du donneur de sang. Le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale, à travers le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a déroulé une série d'activités qui ont débuté le 13 Juin avec la déclaration de Monsieur le Ministre de la Santé Publique et de la solidarité nationale qui a décliné les actions prévues cette année pour marquer la journée. Cette 19ème édition de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang est placée sous le thème "donner son sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies". L'OMS a apporté son appui technique et financier pour l'organisation des différentes activités.

Aussi depuis le 13 Juin, une série de tables rondes dans les radios communautaires et à la télévision nationale a été organisée. Elles ont été animées par des différents acteurs issus du ministère, du CNTS, des associations de donneurs, des personnes bénéficiaires de don de sang. Des spots de sensibilisation ont été conçus et diffusés à travers les ondes radio et télé mais aussi les réseaux sociaux comme le compte Facebook du CNTS (CntsTchad).

Le point culminant de la commémoration de la journée a été la célébration le 30 Juin lors d'une cérémonie ponctuée par (i) les allocutions du Directeur du CNTS, Dr Djimadoum Mbanga, du représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo et de Madame la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Dékandji Mbaidedji ; (ii) une remise d'attestation de reconnaissance à des donneurs réguliers, associations de donneurs et organisations ayant œuvré remarquablement pour promouvoir le don de sang (iii) des séances de collecte de sang sur quatre sites avancés à travers la ville de Ndjamena dont un site spécialement dédié au personnel des Nations Unies (NU) au Tchad, mis en place à la clinique des NU pour l'occasion.

Le directeur du CNTS a rappelé l'historique du centre, ses difficultés et l'objectif de la présente journée. On retiendra que la transfusion sanguine a été introduite de manière officielle au Tchad, par la création d'une banque de sang en 1972 à l'hôpital central de l'époque, l'actuel hôpital général de référence nationale. C'est seulement en 1996 que le CNTS sera créé mais sera fonctionnel à partir de 2009.

Dans son allocution, Dr. Dékandji Mbaidedji Francine a déploré que "Le don volontaire et bénévole qui, dans le passé récent était un geste simple et naturel, est devenu de nos jours un acte rare et partisan alors que le besoin en produits sanguins sécurisé est de plus en plus croissant".

Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo, dans son intervention, a évoqué l'importance des produits sanguins labiles au Tchad au regard des causes de mortalités maternelle et infantiles dont les hémorragies et les anémies. Il a aussi souligné la nécessité de rendre ce liquide précieux disponible et gratuit à l'échelle du pays. En effet, avec moins de 10% de dons volontaires (pour une cible de 80% recommandée par l'OMS), la marge de progression est encore importante. Il a remercié, au nom de l'OMS et du Système des NU, tous les donneurs volontaires de sang du Tchad et inviter le personnel des NU au Tchad à s'associer à leurs frères et sœurs tchadiens pour donner aussi de leur sang et sauver des vies. A cet effet la Clinique des NU a servi de site de collecte de sang pour le personnel du system des NU qui a répondu à ce geste altruiste pour sauver des vies.