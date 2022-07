Cote d'Ivoire: Célèbre par ses parents de l'Agneby-Tiassa-Adama Bictogo - "Le temps de nous rassembler tous autour de la Côte d'Ivoire a sonné"

Bientôt un mois qu'Adama Bictogo est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Hier à la place Henri Konan Bédié d'Agboville dont il est le député, il a été présenté officiellement à ses parents. Adama Bictogo a saisi l'occasion pour rendre hommage aux populations d'Agboville et au-delà de toute la région de l'Agneby-Tiassa et particulièrement les chefs traditionnels et les guides religieux.

" Depuis mon élection en tant que député en 2011, vous avez été à mes côtés. Je n'aurais jamais de mot et de gestes pour exprimer ma reconnaissance aux chefs coutumiers, aux guides religieux, aux imams d'Agboville ", a-t-il indiqué d'entrée. Non sans rendre un vibrant hommage au chef de l'Etat qu'il a rencontré en février 1994 et qui depuis lors l'a pris sous ses aisselles. " Quand je rencontrais Alassane Ouattara, je ne m'imaginais pas qu'il allait devenir le père que Dieu a décidé pour moi. C'était le début d'une longue marche, une marche pleine d'embûches, mais qui au finish a été couronnée de succès pour mon mentor Alassane Ouattara, mais qui fait de moi aujourd'hui président de l'Assemblée nationale ", a rappelé le député d'Agboville.

Sa préoccupation quotidienne, a-t-il relevé, c'est comment accompagner le président de la République a fait en sorte que la Côte d'Ivoire riche de sa diversité puisse aller toujours plus loin. Il a profité de la tribune pour donner sa vision de la nouvelle Côte d'Ivoire rêvée par Alassane Ouattara. " Il existe sur terre l'amour et la souffrance. Ouvrons les bras à tous ceux qui en ont besoin. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de place à la haine dans nos cœurs ", a-t-il indiqué. Pour lui, Agboville doit faire partie de la Côte d'Ivoire réconciliée. " Le temps de nous rassembler tous autour de la Côte d'ivoire pour son développement a sonné. Nous devons faire valoir la fraternité agissante ", a poursuivi le président de l'Assemblée nationale. Qui ajoute : " Nous avons décidé de léguer aux futures générations une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire d'amour. On peut ne pas être du même parti, mais on n'est pas obligé de se faire la guerre ".

Car, selon le député d'Agboville commune, il est bon de vivre ensemble. Non sans appeler à l'unité de tous les Ivoiriens. " Soyons fiers d'être Ivoiriens quel que soit notre origine. Devenons les vagabonds de l'amour, de la tolérance et de la réconciliation ", a insisté le président de l'Assemblée nationale. Qui pense qu'il faut faire la politique autrement comme c'est le cas dans les grandes démocraties. Avant de rassurer sur sa disponibilité à œuvrer à faire de l'Agneby-Tiassa une région où il fait bon vivre.

Président du comité d'organisation, Dimba Pierre, ministre de la Santé et de la Couverture maladie universelle, a salué ses parents pour leur forte mobilisation qui témoigne de leur affection pour leur fils. " Nous célébrons l'un des nôtres. Votre mobilisation prouve que toute la région attendait ce résultat ", a-t-il fait savoir. Pour lui, l'élection d'Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire honore toute la région. " Ce choix est celui d'un grand homme. Un homme dont la clairvoyance est en train de transformer notre région.

Il s'agit du président de la République ", a-t-il ajouté. Tout en se réjouissant de cette marque confiance placée en un fils de la région et des nombreuses réalisations en cours dans la région. Par cette marque de confiance et ces nombreuses réalisations. " Nous allons dans les mois à venir rendre un hommage mérité à Alassane Ouattara pour ses hauts faits ".

Troisième adjoint au maire d'Abgoville Thomas Choho a rappelé qu'au début des indépendances, Agboville était la 8e ville par importance de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, regrette-t-il, la ville a dégringolé. Fort heureusement, depuis ces années, la ville est en train de retrouver son lustre d'antan. " Agboville amorce sa marche glorieuse vers le développement. Je voudrais saluer le président de la République pour ce qu'il fait pour notre cité ", a-t-il indiqué.

Avant de faire savoir que la nouvelle de l'élection d'Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les populations. Au nom des élus, Kouassi Virginie a exprimé toute la joie qui est la leur de voir leur fils au perchoir. Pour elle, c'est le résultat d'un travail acharné. Elle a rappelé qu'Adama Bictogo a été élu par l'ensemble des députés. Vice-président de l'Assemblée nationale, Frégbo Basile a confié officiellement le président de la chambre basse du Parlement ivoirien aux autorités coutumières, religieuses, administratives, politiques et à l'ensemble des populations. Il leur a demandé de prendre soin de leur fils qui devient la quatrième personnalité du pays.