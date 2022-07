Maroc: L'approche singulière du modèle religieux marocain mise en avant à Rome

Rome — L'approche singulière du modèle religieux marocain, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a été mise en avant lors d'une rencontre, tenue à Rome.

Le Maroc représente depuis plusieurs siècles un modèle de coexistence et de convergence de civilisations, de cultures et de religions, a affirmé l'ambassadeur du Royaume près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, qui intervenait lors d'une conférence sur le dialogue interreligieux, organisée récemment à la grande mosquée de Rome.

L'ambassadeur s'est félicitée de la singularité du modèle religieux marocain, fondée sur la Commanderie des croyants, qui est "un facteur d'unité et une garante du respect des principes et valeurs de l'islam au Maroc", mettant en avant les efforts de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, en matière de promotion des valeurs de tolérance et de dialogue interreligieux et interculturel.

Relevant que "la Commanderie des croyants, comme le prouvent l'histoire et la réalité, assure au Maroc l'immunité contre toutes sortes d'extrémisme et d'ignorance, à travers la consécration d'un Islam modéré", la diplomate a noté que "le Royaume puise ses fondements dans les vrais valeurs de l'Islam, notamment la tolérance, la coexistence et le vivre ensemble".

Mme Naji Mekkaoui a également passé en revue les initiatives lancées par le Souverain, en vue de restructurer le champ religieux et de lutter contre l'extrémisme, notamment la création de la fondation Mohammed VI des Oulémas africains, le Conseil supérieur des Oulémas, le Conseil européen des oulémas marocains, l'Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates, les causeries religieuses "Dourouss Hassania" et les efforts de médiation et de soutien.

Par ailleurs, l'ambassadeur a souligné que les relations séculaires entre le Maroc et le Saint Siège, qui remontent au 11ème siècle, ne cessent de se renforcer, rappelant la visite historique du Pape François au Maroc en mars 2019.

Mme Naji Mekkaoui a, ainsi, rappelé que cette visite, placée sous le signe de la promotion du dialogue interreligieux et de la compréhension mutuelle, a été marquée par la signature par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Comité Al Qods, et par le Pape, de l'Appel d'Al-Qods qui a "contribué considérablement à promouvoir les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance".

L'ambassadeur a, par ailleurs, mis en exergue "la réputation du Maroc en tant que pays musulman modéré et partenaire fiable".