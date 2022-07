Afrique du Nord: JM - Sebgag félicite les athlètes algériens pour leur brillantes et historiques performances

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag a félicité l'ensemble des athlètes d'élite algériens, toutes disciplines sportives confondues, pour leur brillantes performances et leurs exploits historiques dans le registre des participations aux Jeux méditerranéens, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

"Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrazak Sebgag a présenté ses félicitations à l'ensemble des athlètes d'élite algériens, toutes disciplines sportives confondues, pour leur brillantes performances et leurs exploits historiques dans le registre des participations aux Jeux Méditerranéens, en remportant 53 médailles, et la quatrième place au classement final, avec 20 médailles d'or, 17 médailles d'argent et 16 médailles de bronze", précise le ministère dans son communiqué publié sur sa page Facebook.

Par ailleurs, M. Sebgag a tenu à rendre un vibrant hommage aux Oranais, pour "l'hospitalité dont ils ont fait montre pour offrir une image honorable de l'Algérie, en particulier le public formidable qui a accompagné toutes les compétitions avec enthousiasme et encouragé les athlètes d'élites avec fair-play", note le communiqué.

Réaffirmant son plein soutien et ses encouragements aux brillants athlètes, le ministre leur a souhaité davantage de succès et de victoires lors des prochaines échéances sportives, le but étant de porter encore plus haut les couleurs nationales.

A noter que la cérémonie de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens est prévue mercredi dans la soirée au complexe olympique "Hadefi Miloud".