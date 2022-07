Afrique du Nord: Clôture officielle de la 19e édition des JM

Oran — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mercredi soir à Oran, la clôture de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens Oran-2022, lors d'une cérémonie au complexe olympique "Miloud Hadefi" d'Oran.

"Comme il est de coutume, j'annonce officiellement, au nom du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées et Ministre de la Défense Nationale, la clôture des 19e Jeux Méditerranéens Oran-2022 et j'invite la jeunesse du bassin méditerranéen à se rassembler, dans quatre ans, dans la ville italienne de Tarente pour célébrer la 20e édition de ces jeux", a déclaré M. Aïmene Benabderrahmane, dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion.

Dans ce contexte, il a rappelé qu'"après dix jours de compétition intense entre les différentes sélections nationales participant à ce tournoi, qui a montré le niveau réel atteint par le sport dans les pays riverains de la Méditerranée, nous vivons aujourd'hui les derniers moments de la 19e édition des Jeux Méditerranéens, que la ville antique d'Oran a accueilli avec son histoire et l'hospitalité de ses habitants".

Par ailleurs, il a rappelé que "toutes les journées de cette édition ont été marquées par la pression, la concentration et le défi, ainsi que par le plaisir, la coexistence et l'acculturation entre les jeunes, hommes et femmes, des pays participant. C'est une véritable incarnation des principes du sport et une traduction directe des chartes olympiques qui nourrissent et soutiennent les passerelles de connaissance et de fraternité entre les composantes de la famille sportive de la région".

"L'Algérie a fêté, hier, le soixantième anniversaire du recouvrement de sa souveraineté nationale et, aujourd'hui, elle affirme en toute responsabilité sa capacité à construire des infrastructures sportives de haut niveau et enregistre sa disponibilité à accueillir et organiser des compétitions régionales, continentales et internationales", a ajouté M. Benabderrahmane.

Le Premier ministre a également exprimé sa gratitude au Comité International des Jeux Méditerranéens et l'a remercié pour sa coopération, son accompagnement et "sa compréhension des défis et des circonstances auxquels nous avons été confrontés tout au long de la période de préparation".

Il a également remercié toutes les instances sportives internationales représentant les pays participants pour leur présence qualitative et leurs performances professionnelles, qui ont marqué l'événement méditerranéen, "que nous espérons être la meilleure des éditions des Jeux Méditerranéens".

Le Premier ministre a également remercié le comité d'organisation de cette édition et a félicité les cadres nationaux qui ont contribué à la réalisation et au succès de cette fête sportive méditerranéenne, ainsi que la famille nationale du sport qui a fourni un bel effort et obtenu des résultats historiques impressionnants qui expriment le vrai niveau du sport en Algérie et la famille de la presse qui a couvert les meilleurs moments de compétition et de victoire, ainsi que l'ambiance de joie et de fête créée par les athlètes et le public.

Le Premier ministre a également évoqué le dynamisme et l'activité sans précédent dont a été témoin la ville d'Oran, qui a retenu l'attention tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où le public, qui a fortement participé à l'animation des compétitions dans toutes les disciplines, a démontré son éthique sportive, sa chaleureuse hospitalité, sa capacité à coexister et à interagir avec tous, quelles que soient leurs nationalités et leurs cultures.

"En conclusion, je remercie tout un chacun pour sa participation à l'animation de cette édition et pour avoir partagé avec nous la joie des célébrations de la fête de l'Indépendance et la jeunesse, en leur souhaitant un bon retour dans leurs pays alors qu'ils portent dans leur cœur les meilleurs souvenirs d'Oran et de l'Algérie. Nous les invitons à nouveau à visiter notre pays à découvrir sa richesse humaine et civilisationnelle ", a conclu le Premier Ministre.