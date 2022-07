Cote d'Ivoire: Fiba Coupe du monde fenêtre 3 - Les Eléphants en mode "Destroyer" au Palais des Sports d'Abidjan

Fin de la fenêtre 3 des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. La Côte d'Ivoire, pays hôte de l'événement, a réalisé le coup parfait.

Les Eléphants se sont qualifiés pour le second et dernier tour qualificatif pour la phase finale du tournoi mondial, une compétition co-organisée pat l'Indonésie, le Japon et les Philippines. Les hommes de Natxo Lezcano ont marché sur leurs adversaires, l'Angola, la République centrafricaine et la Guinée, pour garder la main sur le groupe E. En trois sorties, Matthew Costello et ses coéquipiers ont successivement balayé l'Angola (75-73, 1er juillet), la République centrafricaine (73-63, 2juillet) et la Guinée (65-56, 3 juillet).

Une nouvelle performance des poulains du président Mahama Coulibaly qui totalisent sur les deux fenêtres de février et de juillet six victoires pour 12 points, 442 points inscrits contre 381 encaissés. Reléguant les Palancas Negras à la seconde place du classement du groupe avec quatre victoires et deux défaites. Une démonstration de force et puissance des vice-champions d'Afrique qui ne veulent nullement rater le rendez-mondial. Car en l'absence de Stéphane Konaté et Nisré Zouzoua (blessés) et Souleyman Diabaté (retenu par son club), les Eléphants ont tenu à faire honneur à leur statut et à leur public. Le monde du basketball ivoirien qui a parfaitement joué son rôle de 6e homme durant les 72 heures de compétition.

Le public a assuré

La satisfaction de cette fenêtre restera la mobilisation du public. Les Ivoiriens sont sortis massivement pour voir leurs héros de Kigali (vice-champions d'Afrique 2021) et aussi les pousser tout en haut. Les 1er, 2 et 3 juillet 2022, ils ont répondu présents dans les travées du Palais des Sports de Treichville, stimulant son équipe quand il le faut, et "faire peur" à l'adversaire quand cela est nécessaire. Dire que le public ivoirien a parfaitement joué sa partition n'est que juste constat. Et ce n'est pas le directeur régional FIBA Afrique, Alphonse Bilé qui dira le contraire. Car pour revoir l'affluence constatée à Abidjan, il faut remonter le temps. Une mobilisation à laquelle les Eléphants ont répondu par ses belles prestations. Mieux, le public abidjanais a découvert dans cette équipe de nouvelles petites.

Moularé et Dadiet, la belle relève

Moularé Assemian (19 ans) et Maxence Dadiet (meneur, 23 ans) ont été éblouissants lors du tournoi d'Abidjan. Si l'expérience, le métier de Solo Diabaté a manqué sur certaines phases, il y des raisons d'espérer au futur de la sélection nationale. A côté d'eux, Vafessa Fofana, Edi Guy Landry, Jean-François Kébé, Matt Costello, Bazoumana Koné, Cédric Bah, Ismaël Sanogo,... ont assuré. Du spectacle, des renversements de situation, le public est passé par toutes les émotions lors de cette fenêtre 3. Parce que les Eléphants voulaient bien vibrer avec leur public en toute beauté. Et cet autre pari a été relevé. Tout comme celui de l'organisation.

La FIBB a le secret de la réussite

Au niveau local, la Fédération ivoirienne de basketball, sous Mahama Coulibaly, n'arrête pas d'émerveiller les observateurs sportifs. La parfaite organisation des différents championnats, des interligues 2021, la confiance renouvelée des partenaires et sponsors au basketball ivoirien montrent bien le sérieux de l'équipe dirigeante. Pendant les 72 heures, la sécurité a été la plus grosse satisfaction en plus de la meilleure prise en charge et des excellentes conditions de séjour offertes aux délégations officielles. La belle ambiance, la mise à niveau du Palais des Sports en un temps record pour permettre une excellente prestation des équipes, permettent de décerner de beaux tableaux d'honneur à l'équipe fédérale. Et avec ce qu'il a été donné de voir à Abidjan, il n'est pas exclu que FIBA octroie la prochaine fenêtre au pays d'Alassane Ouattara pour sa capacité à réussir l'organisation des grands événements.

Malgré toutes ces belles prouesses, beaucoup reste à faire. Notamment le traitement des athlètes lors des tournois mondiaux.