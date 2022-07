Tunisie: Conférence de presse de la 56e édition du festival international de Hammamet - Le grand retour

Les artistes retenus pour cette 56e édition attendue du Festival international de Hammamet ont été communiqués dans une conférence de presse qui s'est tenue au Centre culturel international de la ville. 31 spectacles tunisiens et étrangers animeront les belles nuits du festival du 13 juillet au 19 août 2022.

L'équipe organisatrice faisait durer le suspense quelques jours avant la conférence, en dévoilant sur ses réseaux sociaux quelques noms de la scène internationale comme la virtuose de la chanson palestinienne Dalal Abu-Amnah, le groupe Son Lux, la star canadienne Faouzia, ou encore Hamza Namira, star montante de la chanson arabe. Un avant-goût prometteur qui a mis en valeur des pointures de la scène internationale. Cette édition " du grand retour " réserve la part belle aux artistes méditerranéens, mais aussi celles et ceux venus des quatre coins du monde pour occuper le Théâtre de plein air mythique de Hammamet.

Un programme pour tous les goûts

La soirée d'ouverture attendue pour le 13 juillet 2022 aura lieu avec la présentation pour la première fois du dernier spectacle en date de Taoufik Jebali, hommage à feu Zeyneb Farhat. Intitulé " Ad Libitum" et en guise d'ouverture, le public présent pourra renouer avec le théâtre, comme à l'accoutumée. Le vendredi 15 juillet 2022, place à Zouhair Gouja et son spectacle de musique et de danse traditionnelle " Original Fusion ". Sabry Mosbah et Andrea Griminelli prendront les rênes des deux soirées suivantes fixées aux 16 et 17 juillet.

Le spectacle à succès de Wafa Taboubi " La dernière " sera présenté le 19 juillet, suivi successivement par A.L.A, Bab L'Bluz, Son Lux, Faouzia et un concert de musique " Ode à la joie " de Chadi Garfi. " Dark Side " de Nizar Saïdi sera présentée le 26 juillet 2022, suivi d'un concert de Lotfi Bouchnaq et des Cubains " Los Van Van ". Le one man show " Évasion " de Aziz Jebali et l'Orchestre national de Barbès, clôtureront ce premier mois de juillet festif dans la nuit du 29 au 30 juillet.

Pour le mois d'août, Leila Toubel ouvre les festivités en présentant " Yakouta " dans la soirée du 2 août. Les virtuoses de la chanson engagée " Oum " et " Neysatou - Badiaa Bouhrizi " partageront la scène du théâtre le 3 août en présentant " Daba " et " Kahru Musiqa ". Benjemy, qui était en résidence au centre culturel de Hammamet, se produira sur scène dans la soirée du 4 août : il présentera " Sueurs chaudes " en première. Sous la direction du maestro de Mohamed Lassoued, la chanteuse palestinienne Dalal Abu- Amnah se produira face au public le 5 août. Suivie par Hamza Namira, le spectacle " Rboukh " de Hatem Lajmi, Najoua Miled et son spectacle " Pour les hommes uniquement ", l'Américain Kurt Rosenwinkel attendu pour le 9 août, le concert " Mahmoud, Marcel et moi " signé Bachar Mar Khalifé, " Wedaa ", concert musical d'Aida Niati et Zied Zouari, " Club de chant " de Cyrine Gannoun, Wael Jassar et la comédie musicale " Roméo & Juliette " du théâtre de l'Opéra. Les deux dernières dates de l'édition sont réservées au Belge Kel Assouf, le 17 août, qui présentera un répertoire musical rock-touareg et, le 19 août, " Hammamet chante Adnen", soirée de clôture consacrée à Adnen Chaouachi qui sera accompagné sur scène par la troupe musicale d'Abderrahmen Ayadi.

Face à un parterre de journalistes et de quelques artistes tunisiens programmés, la conférence a été inaugurée par le directeur de l'édition M.Lassaâd Saïd, qui est revenu sur les difficultés, l'organisation et la programmation au complet de l'édition 56. Cette année marque le grand retour des artistes internationaux après une session de 2021 annulée et une autre en 2020, organisée localement à cause du contexte sanitaire critique. L'affiche hommage de 2022 met en relief l'artiste Maurice Béjart dans les années 60 : une photo rare de lui au Théâtre de Hammamet.

5 spectacles arabes issus de Palestine, du Maroc, du Liban et d'Égypte sont programmés. 18 spectacles tunisiens sont attendus : 10 concerts de musique et 8 spectacles de théâtre et de chorégraphie. Une quinzaine de spectacles étrangers sont à l'affiche. Le festival accorde une importance capitale à la création tunisienne et soutient les talents émergents tunisiens. La ville reste une attraction touristique en partie grâce à son festival.