Maroc/Sénégal: [CAN 2022] - Reynald Pedros (coach Maroc) - " On aurait aimé marquer plus de buts mais la fatigue nous a handicapé "

interview

Reynald Pedros est fier de son équipe. Le sélectionneur Marocain dit être content de ses joueuses qui ont réussi à gagner tous leurs trois matches. Le technicien des Lionnes de l'Atlas se projette déjà sur le quart de finale du Maroc qui se jouera le jeudi prochain.

ATS-Journaliste : Carton plein trois matches, trois victoires, quels enseignements tirez-vous de ce groupe et une brève analyse du match.

Reynald Pedros : Match difficile contre un adversaire difficile on savait même si les deux équipes étaient qualifiées. On aurait aimé marquer plus de buts, mais c'est la fatigue on a joué trois match en une semaine. Mais le résultat nous satisfait on va se reposer et bien préparer les quarts de finale.

ATS-Journaliste : Vous allez joué jeudi comment allez-vous vous organiser avec la fête de l'Aid dimanche est-ce que les familles viendront les passer avec les joueuses?

Reynald Pedros :Ecoutez on a eu une longue semaine on joué trois matches, la fête de l'Aid c'est dimanche, on verra si les familles viendront passer la fête avec les joueuses. Les prochains 48 on va se reposer on fera du dégraissage.

ATS-Journaliste : Coach votre équipe a marqué son 5e but inscrit par vos joueuses sur coup de pieds arrêté comment expliquez-vous cette difficulté à marqué dans le jeu est-ce que ce sont les adversaires qui se regroupent derrière ou est-ce qu'il y a un pragmatisme de vos joueuses?

Reynald Pedros : C'est un peu les deux. On a joué aujourd'hui avec une équipe qui défend très bas dans son camp , on a eu du mal à se créer de véritables occasions. On eu des occasions en première mi-temps on n'a pas été tueur et c'est ça qui nous a fait défaut aujourd'hui mais à côté de cela on fait des efforts on défend très bien et c'est très important. Au prochain match on essayera de marquer dans le jeu, on va travailler pour essayer de retrouver l'efficacité devants les buts.

ATS-Journaliste : Vous avez progressé tactiquement sur ces 3 matches, comment comptez vous , vous préparez tactiquement pour le prochain match?

Reynad Pedros : Nous on reste dans ce qu'on sait faire. On va bien travailler et respecter les adversaires; On va profiter des espaces, on s'adapte quand une équipe propose une défense regroupé dans son camp, il faut qu'on essaie de trouver une solution. Mais ce qui est important c'est de garder notre identité de bien bosser et défensivement pour bien récupérer le ballon et après ça va venir au moment donné.

ATS-Journaliste : Est-ce que atteindre les demi-finales est votre objectif principal ou vous visez le titre?

Reynald Pedros : Ecoutez il faut être ambitieux. On voulait terminer premier de notre groupe et on l'a fait. On prépare un quart de finale pour aller en demi et se qualifier pour la Coupe du Monde on verra bien. Si on arrive par bonheur à se qualifier en demi-finale, je pense que tout est possible. Mais l'humilité n'empêche pas l'ambition on travail avec beaucoup d'humilité. On sait que chaque match sera difficile c'est ce qui s'est passé dans notre poule et on sait que notre quart de finale sera aussi difficile. Et atteindre les demi finales fera plaisir à la fédération et au peuple marocain on se donnera à fond pour y arriver.