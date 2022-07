Afrique: [CAN 2022] - Elodie Nakach (Maroc) - " Notre objectif est atteint "

interview

Le Maroc a réussi son pari dans ce groupe A de la CAN féminine de football. Les joueuses de Reynald Pedros ont fini premières de leur poule avec trois victoires en autant de matches. Pour la joueuse marocaine Elodie Nakach, leur objectif est atteint.

ATS-Journaliste : Elodie ta réaction sur cette troisième victoire sur penalty est-ce que ce n'est pas un peu frustant?

Elodie Nakach : Bah on est, on est dans l'objectif. Voilà, on voulait 3 victoires et finir première du groupe. Aujourd'hui, on a ce qu'on voulait. C'est, c'est comme ça. Heureusement, il y a la Var dans cette CAN, donc on voit aussi que ça peut changer certains résultats. Mais voilà, la Var, elle est là et il n'y a plus d'erreurs.

ATS- Journaliste : Justement, on en parlait avec le coach, vous avez rencontré 3 équipes qui étaient très regroupées défensivement, mais ce qu'il y a aussi un manque de pragmatisme des Marocaines est-ce que vous allez monter en puissance peut-être?

Elodie Nakach : Bah là on a, on a joué 3 matchs qui sont quand même assez rapprochés donc physiquement ça comme ça demande quand même beaucoup de d'efforts. Sur le dernier match aujourd'hui, peut-être qu'on le sentait un peu plus, mais là on va avoir plusieurs jours de récupération pour bien se régénérer et arriver vraiment en forme sur les sur les quarts de finale.

ATS- Journaliste : On reste sur le volet physique. Il y a eu beaucoup d'engagements ce soir encore. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça ?

Elodie Nakach : Non, non, c'est ça, c'est la Coupe d'Afrique. Il y a de l'engagement et si on répond présent, on sera pas mal.

ATS- Journaliste : Qu'est-ce que cela vous fait justement de vivre cet événement. Cela, c'est votre première CAN.

Elodie Nakach : Ouais c'est c'est vrai que cette première CAN on l'attendait depuis longtemps, on est quand même beaucoup de filles à jouer ensemble depuis des années en sélection et en plus chez nous à domicile. C'est c'est vraiment une belle aventure et c'est pour ça qu'on qu'on va tout faire pour aller plus loin possible.

ATS - Journaliste : Avec le public aussi qui vous soutient derrière?

Elodie Nakach: Bah ça faisait longtemps qu'on avait pas joué avec du public à cause du COVID et c'est vrai que là, ça fait du bien, de les avoir avec nous et j'espère qu'ils continueront à nous soutenir jusque jusqu'au bout.