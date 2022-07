Cote d'Ivoire: SIASBE 2022 - Carine Ouattara - "Permettre à tous ceux qui concourent au bien-être, la séduction, l'harmonie de soi de se connaître"

La cérémonie d'ouverture de la 4è édition du Salon International de l'Amour, la Séduction et le Bien-être (Siasbe) s'est tenue le jeudi 7 juillet 2022 à la salle des fêtes de l'hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody.

À cette occasion, la promotrice du Salon International de l'Amour, la Séduction et le Bien-être (Siasbe), Carine Ouattara a indiqué que ce salon permet à tous ceux qui concourent au bien-être, la séduction, l'harmonie de soi de se connaître, mais surtout de promouvoir les métiers qui sont liés à l'amour. " Le salon est une meilleure plate-forme parce que nous donnons la possibilité à d'autres personnes qui travaillent dans le bien-être de l'homme en général (sexothérapeutes, psychologues, ou autres médecins de l'amour) de nous permettre de nous sentir bien au plus profond de nous-mêmes. Et en tant que coach, nous venons pour aider des personnes à aboutir à un résultat ", a expliqué Carine Ouattara.

Par ailleurs, elle a souligné que ce salon se veut aussi un rendez-vous de vente des accessoires et artifices, coquins (jouets et gadgets d'amour, produits aphrodisiaques, lingerie sexy, etc.) qui concourent à l'harmonie du couple.

La communication, la base de toute relation humaine

Pour l'édition 2022 du Siasbe, le thème est " Communication et cohésion familiale ". Pour Carine Ouattara, ce thème est évocateur dans la mesure où le fonctionnement d'une relation amicale ou amoureuse dépend d'une bonne communication. " Le savoir communiquer est très important et tout ce que nous communiquons doit nous conférer une assise au travers de tout le monde et notre famille. Nous devons être des sources de distributions d'Amour ", a-t-elle confié.

Olga Danho, marraine de cette édition, a annoncé que des femmes ont perdu leur foyer pour des raisons multiformes. Ainsi, ce salon est le bienvenu dans la mesure où il permettra aux femmes de s'exprimer et de s'informer afin d'améliorer qualitativement leurs besoins. " La santé de bien-vivre ne vient pas souvent de la médecine. La plupart du temps, elle vient de la tranquillité, de la paix du cœur, de la paix de l'esprit et de l'amour ", a-t-elle affirmé.

Le Siasbe qui s'est tenu du 07 au 09 juillet 2022 s' est articulé autour de quatre sous-thèmes que sont : " Comment le téléphone peut-être un outil d'entretien, de soutien et de discorde dans les couples ", " La gestion utile du téléphone ", " Comment gérer la communication en général, en famille, dans le couple, en entreprise " et enfin, " Comment parler sexualité ".