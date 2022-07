Afrique: Coopération - Catherine Colonna et Sébastien Lecornu en visite au Niger et en Côte d'Ivoire

La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, et le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, se rendront au Niger et en Côte d'Ivoire, le 15 juillet. Un premier déplacement largement consacré à la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel.

Les visites des deux personnalités interviennent après le départ de la force spéciale française Barkhane et la force européenne Takuba du Mali, sur décision du nouveau gouvernement, dirigé par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. L'objectif est de redéfinir les contours de la présence militaire française au Sahel avec les partenaires locaux, et de montrer que cette présence est également axée sur les questions de développement, mais aussi de témoigner de la solidarité et de la disponibilité de la France pour répondre aux demandes exprimées par le Niger, en matière d'aide humanitaire, de soutien à des projets concrets au service de la jeunesse et de l'emploi, ainsi que d'appui aux forces de sécurité nigériennes dans la lutte contre le terrorisme.

" J'aurai l'occasion, avec la ministre (des Affaires étrangères) Catherine Colonna, de me rendre au Niger dans les jours suivant notre fête nationale (le 14 juillet, ndr). Je me rendrai également à Abidjan ", avait auparavant annoncé, le 7 juillet, Sébastien Lecornu devant la commission défense de l'Assemblée nationale, en soulignant la nécessité de " réaffirmer un agenda de sécurité en Afrique ".

Au Niger, les Français maintiendront plus d'un millier d'hommes et des capacités aériennes (trois avions de chasse, six drones armés, quatre à six hélicoptères) pour fournir un appui feu et du renseignement dans le cadre d'un " partenariat de combat " avec les forces armées nigériennes, déployées avec 250 soldats français à proximité de la frontière avec le Mali pour lutter contre les jihadistes.

Catherine Colonna et Sébastien Lecornu seront reçus par le président nigérien, Mohamed Bazoum, et s'entretiendront avec leurs homologues respectifs, Hassoumi Massoudou et Alkassoum Indatou. Ce sera aussi l'occasion d'aborder le sujet de la Grande muraille verte. Puis, ils visiteront notamment un centre de santé où interviennent, avec le soutien de la France, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations unies pour l'enfance afin de lutter contre l'insécurité alimentaire.

En Côte d'Ivoire, les Forces françaises comptent quelque 900 hommes, chargés d'appuyer et de soutenir les opérations en Afrique centrale et de l'Ouest, et de mettre en œuvre un partenariat militaire avec Abidjan.