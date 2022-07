Cote d'Ivoire: Korhogo - Le ministre et la population expriment leur reconnaissance au chef de l'Etat

Après de longs mois d'absence, Coulibaly Mamadou Sangafowa a regagné Korhogo le jeudi 7 juillet, dans une ambiance des grands jours orchestrée par une population mobilisée. Elle a marqué cet évènement par deux symboles majeurs : la reconnaissance au Président Ouattara et la fierté pour celui que certains appellent le tribun pour son éloquence.

A l'aéroport, plusieurs cars et minicars, des véhicules personnels et de nombreuses motos avaient convoyé les personnes qui ne voulaient pas se faire conter l'évènement. À son apparition à la porte de l'avion dans un impeccable bazin blanc, c'est une clameur qui a explosé. Au pied de l'échelle de coupée, son épouse qu'il appelle affectueusement " la biche royale ", le conseiller technique du président de la République Lass Pr, le député Jean-Claude Yeo, son fidèle compagnon Coulibaly Fangnoro et bien d'autres.

" Ce sont des mots de reconnaissance. Je suis heureux que les parents soient venus à l'aéroport pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'Etat pour la confiance qu'il a bien voulu placée en nous. Je voudrais les prendre à témoin pour dire que nous ferons tout pour mériter la confiance placée en nous ", a déclaré Mamadou Sangofowa Coulibaly.

De l'aéroport, c'est un long cortège composé de véhicules et motos klaxonnant qui s'est dirigé au siège du RHDP au quartier Soba. Où le nouveau ministre des Mines s'est adressé à la jeunesse de Korhogo. Il a demandé aux jeunes de promouvoir l'esprit de paix, de fraternité et d'unité qui règne entre les cadres et militants du RHDP.

Son arrivée cadrant avec le début des cérémonies commémorant les deuxans du rappel à Dieu de son ainé l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a demandé aux jeunes de prendre pleinement part à ces activités.

" Ce n'est pas pour ma modeste personne qu'il y a eu cette mobilisation. La population s'est mobilisée parce qu'elle croit en l'avenir de Korhogo et a foi au président de la République " , a-t-il précisé.