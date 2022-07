Cote d'Ivoire: Formation des leaders et des militants du RHDP - Le SN-FIP sollicite le concours de la Fondation Friedrich Naumann

Une prise de contact pour de futures collaborations. Une délégation du Secrétariat national du RHDP en charge de la formation et de l'implantation (SNFIP) du parti, conduite par son premier responsable, Pr Justin Koffi était, le mercredi 6 juillet dernier, dans les locaux de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, situés à Cocody-Danga.

Il s'agissait, pour elle, de solliciter le directeur de cette fondation allemande pour l'Afrique de l'ouest, Jo Holden, qui avait à ses côtés M. Magloire N'Dehi, chef du bureau Côte d'Ivoire, l'accompagnement de sa structure dans la mise en œuvre de la matrice d'actions du SN FIP, notamment la formation des leaders et des militants. Accompagné de ses adjoints, Pr David Soro, Mme Massara Touré, Mme Yvette Séa Djedjegne ; de son directeur de cabinet, Dr Zakaria Sidibé, du directeur de l'Institut politique, Prof. Brouh Yapo et de M. Armel Koffi chargé de la communication, Pr Justin Koffi a présenté la feuille de route du SN FIP articulée autour de 3 trois axes stratégiques : promotion de l'idéologie du RHDP (le libéralisme à visage humain) et de la vision et des actions de développement du Président Alassane Ouattara; promotion de l' " Ivoirien nouveau ", l'idéal humain du RHDP ; l'innovation comme moteur du programme de société du RHDP.

Ensuite, il a égrené les priorités à court et moyen termes à savoir le lancement des activités du SNFIP sous la forme d'un panel de haut niveau avec pour intervenants le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, le ministre Ibrahim Bacongo Cissé et la ministre Nialé Kaba ; l'organisation d'universités d'été ; la création d'une bibliothèque multimédia à Bouaké ; la publication d'ouvrages ; la formation des cadres, des élus et des militants au leadership et au militantisme politique, etc. Tous ces projets sont consignés dans un document dénommé " Organisations stratégiques du plan global de formation " que le SN-FIP, Pr Justin Koffi, a remis à M. Jo Holden. Non sans solliciter son appui pour l'exécution de ce plan d'actions.

De son côté, le patron de la Fondation Friedrich Naumann dans la sous-région a salué la démarche du SN-FIP. Il a également promis d'étudier la matrice d'actions du SN-FIP et de faire un retour très rapidement à ses visiteurs. Déjà, Jo Holden a proposé l'organisation d'une formation rigoureuse ayant pour objectif principal de former la nouvelle élite libérale. Enfin, les deux parties ont évoqué l'éventuelle participation de la SN-FIP à la prochaine assemblée générale du Réseau libéral africain en octobre à Nairobi au Kenya. Y. Sangaré