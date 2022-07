Cote d'Ivoire: Bouaké - Louis Kouakou-Habonouan galvanise le personnel politique de la zone rurale pour les élections départementales du RHDP

Le secrétaire national chargé de la mobilisation au RHDP, Louis Kouakou-Habonouan, a rencontré, à son QG au quartier Air France le jeudi 7 juillet, les animateurs du parti dans les départements politiques de Bouaké - Brobo, Bouaké- Djébonoua et Bouaké - sous-préfecture. C'était dans le cadre de la précampagne de l'élection des secrétaires départementaux. Devant les délégués, les structures spécialisées du parti, la CEGEL et les secrétaires de section accompagnés des membres de leurs bureaux, Louis Kouakou-Habonouan a évoqué la nécessité pour eux de conjuguer leurs efforts afin que la liste conduite par le ministre des Transports, Amadou Koné, soit la victorieuse à l'issue des élections départementales du 23 juillet. " Organisez-vous et faites en sorte que notre parti soit beaucoup plus fort dans nos différents départements politiques afin que nous puissions relever tous les défis futurs qui se posent à nous ", a-t-il insisté.

A l'en croire, il est impérieux pour la région du Gbêkê d'avoir des secrétaires départementaux proches des militants afin que ceux-ci soient toujours mobilisés et prêts à répondre aux mots d'ordre de leur formation politique. " Nous voulons des secrétaires départementaux proches de la base et qui ont pour soucis permanents de faire en sorte que notre parti soit plus rayonnant avec des militants motivés, dévoués, galvanisés et prompts à répondre à l'appel de leur parti en toute circonstance dans la discipline, l'union et la solidarité " , a fait savoir Louis Kouakou-Habonouan. C'est pourquoi, il les a invités à faire le bon choix.

Au nom du personnel politique, Ahoura Amani Kouakou Laurent, secrétaire de section d'Aroyè Sud a rassuré Louis Kouakou-Habonouan sur leur engagement sans faille à œuvrer pour un RHDP plus dynamique et plus fort dans le Gbêkê.