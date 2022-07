Afrique: [CAN 2022] - Reynald Pedros (Coach Maroc) - "Le seul et unique objectif c'est d'aller en finale"

interview

Reynald Pedros est confiant quant à disputer la finale de cette CAN Féminine 2022. Et il l'a soutenu en conférence de presse après la victoire (2-1) de son équipe contre le Botswana.

Journaliste - Sur la qualification à la Coupe du Monde et sur ce match ?

Reynald Pedros - C'est une étape! Après le premier match de poule on n'a jamais évoqué que ce soit dans les causeries, que ce soit dans les réunions, le fait d'aller en demi-finale pour aller à la Coupe du Monde. On a tout simplement préparé les matches pour les gagner, et gagner c'est les conséquences bien sûr d'une qualification pour la Coupe du Monde. Oui beaucoup d'émotions parce que le plus gros objectif est rempli donc on va se préparer pour cette demi-finale du mieux possible et essayer d'aller en finale.

Journaliste - Est-ce vous avez déjà la tête en Australie et en Nouvelle-Zélande ou est-ce que vous pensez au Cameroun ou au Nigeria ?

Reynald Pedros - Je crois que quand on fait une compétition comme celle-ci, quand on est demi-finaliste de la CAN ici au Maroc, le seul et unique objectif, c'est d'aller en finale et surtout de ne pas sauter les étapes. Je pense que cette équipe est fantastique et on mérite d'aller en finale et on ira en finale. On va fêter ça ce soir et je peux vous assurez que ce soir personne n'aura la tête en Australie.

Journaliste - Entre les deux quelle équipe (Nigeria ou Cameroun) vous préférez ?

Reynald Pedros - Très honnêtement ce sont deux équipes qui sont très fortes même si le Cameroun a mal démarré sa phase de poule. Ces deux équipes très très compétitives. Après le Nigeria fait partie des favoris avec l'Afrique du Sud et vous savez sur un match tout est possible et on va être très attentif à ce match-là. Qu'on joue contre le Cameroun ou le Nigeria, on joue pour gagner pour aller en finale. Maintenant on va bien préparer ces matches là et on verra bien qui se qualifie. Mais très sincèrement ce sera un niveau encore supérieur et ce sera à nous d'élever le niveau.

Journaliste - Un mot pour le public ?

Reynald Pedros - Je crois que ce soir c'était fantastique. Après il ne faut pas être trop ambitieux, ne pas trop se laisser porter. Je crois qu'on a des joueuses qui aiment bien être encouragées. Elles sont tellement généreuses qu'elles le rendent bien.

Journaliste - Comment vous expliquez que le Maroc commence doucement et explose comme un moteur diesel ?

Reynald Pedros - Je ne pense pas qu'on soit en mode diesel. Je pense qu'on a des adversaires qui sont complétement différents, qui jouent regroupés. Et il faut trouver des espaces. Mais nous on est préparés pour cela, on est préparé pour les prolongations, on est préparés pour faire des matches pleins. On savait qu'à un moment donné en face ils allaient aussi baisser le pied. Ce qui était important c'était de mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'engagements, de jouer vers l'avant, de les faire courir au maximum, et peut-être trouver la faille. Je ne pense pas que sincèrement on monte en puissance. Si en deuxième mi-temps on monte en puissance ça veut dire qu'on est bien physiquement. Mais voilà on a fait un très bon match contre une très bonne équipe qui était difficile à manœuvrer et je dirai qu'on l'a emporté.

Journaliste - Quand est-ce que vous avez compris que votre équipe a gagné ce match ?

Reynald Pedros - Quand on a mis le deuxième but. On savait que si on mettait le deuxième but ça allait devenir très compliqué pour elles, et ça s'est avéré exacte. Et après il fallait gérer quelques situations car c'est une équipe qui joue très directe, qui est dans la transition, qui joue en profondeur. Après je dirais qu'il nous faut qu'on soit un peu plus efficace parce que je pense qu'on a eu de belles situations pour tuer ce match à 3-1. A 2-1 je pense qu'on a très vite compris. Parce qu'on a beaucoup de joueuses qui aiment aller à l'avant, qui aiment essayer d'aller marquer des buts, qui aiment mieux gérer ces temps faibles dans la possession et je pense qu'on aurait eu une fin de match un peu moins stressante. Voilà tout ne peut pas être parfait, on a encore du travail, c'est de bon augure. D'une manière oui la prochaine équipe sera aussi qualifiée pour la Coupe du monde donc je dirai qu'il y aura un peu moins de stress. Mais ce que j'espère en tout cas c'est qu'on se qualifie. Je pense que le public marocain a besoin de voir une équipe marocaine qui va chercher la victoire, qui essaie d'aller en finale. J'espère que ce sera un bon match.

Propos recueillis par Dounia Mesli, Journaliste Reporter Africatopsports