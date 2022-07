Cote d'Ivoire: Rencontre Ouattara, Bédié, Gbagbo - Ediémou Blin Jacob - "C'est aux opposants de faire plus de sacrifices "

Sur quoi doivent porter les discussions entre le Président de la République Alassane Ouattara et ses opposants Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ce jeudi 14 juillet 2022 ? Pour le révérend pasteur Ediémou Blin Jacob, président de l'église du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire, le don de soi et le sacrifice doivent être le fil conducteur des décisions qui en sortiront. Et c'est à l'opposition de consentir à plus de sacrifices au nom de la paix en Côte d'Ivoire.

Le guide religieux l'a indiqué dans une déclaration, le mardi 12 juillet 2022, à la paroisse mère de Vridi dans la commune de Port-Bouët. Dans son adresse, le religieux a d'emblée expliqué le sens de sa sortie. " En ma qualité d'homme de Dieu qui s'inscrit dans sa vérité, et de témoin privilégié de l'histoire politique dans notre pays, à la veille de cette importante réunion pour l'avenir de notre pays, je me dois d'interpeller ces hommes politiques sur ce que nous attendons d'eux. De leur demander pour une fois d'écouter les religieux. Je ne voudrais pas qu'on prenne les choses à la légère et la Côte d'Ivoire à la légère " a-t-il dit. Ce, avant de s'interroger sur : Qu'est-ce qui va être dit ce 14 juillet, à cette rencontre ?

Pour le religieux, si c'est uniquement une rencontre politique, il s'agira de dégager un consensus. Dans ce cas, a-t-il expliqué, " chacun perd quelque chose, et en contrepartie gagne autre chose ". Mais, le révérend se dit fermement opposé à cette option. Il milite plutôt pour une rencontre de la réconciliation vraie. Au cours de laquelle, la vérité devra être dite. Et où chacun devra accepter de faire des sacrifices. "Il faudra consentir à perdre beaucoup et obtenir peu, même si on pense avoir raison ", a-t-il déclaré.

Pour lui, dans ce cas de figure, " il appartient aux leaders de l'opposition d'accepter, au nom de la réconciliation vraie, de la paix et à cause de Dieu, de perdre beaucoup et d'accepter moins. Quant au pouvoir, il devra faire quelques concessions à ses opposants ". A l'en croire, c'est ce sacrifice que Dieu demande à la Côte d'Ivoire. De même que des siècles plus tôt, pour éprouver la foi d'Abraham, le patriarche du monothéisme, le seigneur lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Il a ajouté que c'est également, ce même sacrifice qu'a consentie la Sainte Vierge Marie, en acceptant que son fils unique Jésus Christ soit sacrifié sur la croix en rémission de nos péchés.

Aujourd'hui, Dieu exige le même sacrifice à la Côte d'Ivoire pour la paix, est-il convaincu. Pour lui, seule la réconciliation avec Dieu, avec la vérité de Dieu peut être une réalité et garantir le succès de cette rencontre du jeudi 14 juillet 2022, entre nos leaders politiques. Par ailleurs, pour accompagner spirituellement les résolutions de cette réunion de la réconciliation vraie et sincère qu'il souhaite, le chef de l'église du christianisme Céleste de Côte d'Ivoire appelle, le lendemain, vendredi 15 juillet 2022, les guides religieux musulmans (Cosim), de l'église Catholique, les évangéliques et les églises chrétiennes africaines, à une grande prière œcuménique au palais des sports de Treichville.