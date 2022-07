Afrique: Viser la cible - Prendre une action directe

communiqué de presse

Bonjour, je m'appelle Delwyn Pillay, je suis un activiste bénévole pour Greenpeace Afrique, basé à Durban, dans le Kwa-Zulu Natal. Je suis fier d'avoir participé à plusieurs campagnes à succès de Greenpeace.

(2017) ~ Thai Union s'engage pour des produits de la mer plus durables et socialement responsables.

Ma première a été la campagne/expédition mondiale de Greenpeace #NOTJUSTTUNA à bord du navire de Greenpeace, l'Esperanza. Cette campagne visait le plus grand producteur mondial de thon en conserve, Thai Union, pour son approvisionnement en thon louche et destructeur. Les violations des droits de l'homme dans ses chaînes d'approvisionnement en produits de la mer figurent parmi les graves délits de l'entreprise.

Suite à la campagne mondiale de Greenpeace ~ Thai Union Group PCL s'est engagée à prendre des mesures qui permettront de lutter contre la pêche illégale et la surpêche, ainsi que d'améliorer les moyens de subsistance de centaines de milliers de travailleurs tout au long des chaînes d'approvisionnement de l'entreprise.

Les nouveaux engagements de Thai Union s'appuient sur sa stratégie de durabilité SeaChange®, y compris les efforts visant à soutenir les pêcheries aux pratiques exemplaires, à améliorer d'autres pêcheries, à réduire les pratiques illégales et contraires à l'éthique dans ses chaînes d'approvisionnement mondiales et à introduire davantage de thon pêché de manière responsable sur les principaux marchés.

L'Union thaïlandaise a accepté un ensemble complet de réformes, y compris des engagements pour :

> Réduire le nombre de dispositifs de concentration de poissons (CDP) utilisés à l'échelle mondiale dans ses chaînes d'approvisionnement de 50 % en moyenne d'ici 2020, tout en doublant la quantité de poisson sans CDP vérifiable disponible sur les marchés mondiaux au cours de la même période. Les CDP sont des objets flottants qui créent des mini-écosystèmes et peuvent entraîner la capture d'espèces marines, notamment des requins, des tortues et des thons juvéniles.

> Étendre son moratoire actuel sur le transbordement en mer à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement mondiale, à moins que de nouvelles conditions strictes ne soient remplies par les fournisseurs.

Le transbordement en mer permet aux navires de continuer à pêcher pendant des mois, voire des années, et peut faciliter les activités illégales.

> S'assurer que des observateurs indépendants soient présents sur tous les palangriers effectuant des transbordements en mer afin d'inspecter et de signaler les abus potentiels en matière de travail, et garantir une couverture d'observateurs humains ou électroniques à 100 % sur tous les palangriers thoniers auprès desquels elle s'approvisionne.

> Développer un code de conduite complet pour tous les navires de ses chaînes d'approvisionnement, en complément du code de conduite existant et renforcé en matière d'éthique commerciale et de travail, afin de s'assurer que les travailleurs en mer soient traités humainement et équitablement, ainsi que des audits indépendants par des tiers, avec des résultats accessibles au public et des délais clairs pour s'assurer que ses exigences soient respectées.

> Transférer une part importante du thon pêché à la palangre vers le thon pêché à la canne ou à la traîne d'ici 2020 et mettre en place des exigences strictes pour aider à réduire les prises accessoires. Les palangriers présentent un risque de capture d'espèces non ciblées comme les oiseaux de mer, les tortues et les requins.

> Passer à une traçabilité numérique complète, permettant aux gens de suivre leur thon jusqu'au navire sur lequel il a été capturé et d'identifier la méthode de pêche utilisée.

(2017) Le département des affaires environnementales a accordé un délai supplémentaire pour soumettre l'appel conjoint complet contre la nouvelle centrale nucléaire.

La victoire suivante à laquelle j'ai participé remonte également à 2017, lorsque nous avons occupé le bâtiment du ministère de l'Environnement à Pretoria, pour protester contre l'autorisation environnementale délivrée pour la construction d'une centrale nucléaire à Duynefontein, au nord de Koeberg, dans la province du Cap occidental. Nous avons été clairs : nous ne bougerons que lorsque le ministre viendra nous parler et annulerait l'autorisation de la nouvelle centrale nucléaire. Je faisais partie de l'équipe d'escalade qui a accroché la bannière "STOP NUCLEAIRE ! PROTÉGEONS NOTRE FUTUR" à l'entrée du Département des affaires environnementales.

Après l'action, nous avons été informés qu'une prolongation avait été accordée pour soumettre l'appel conjoint complet de Greenpeace Afrique (avec Earthlife Africa Johannesburg et SAFCEI) jusqu'à l'année suivante. Cela a donné à toutes les parties prenantes une chance d'exposer pleinement leurs arguments contre le nucléaire.

