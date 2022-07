Cote d'Ivoire: Nouvelle trêve sociale - Le gouvernement séduit les syndicats

Les négociations entre le gouvernement ivoirien et les syndicats de fonctionnaires pour une nouvelle trêve sociale ont démarré hier mercredi 13 juillet 2022. Et ce, dans une ambiance cordiale. En tout cas, les organisations syndicales, à l'unanimité, ont salué le gouvernement et le Président de la République Alassane Ouattara pour les nombreux acquis déjà obtenus.

Les leaders syndicaux ont rappelé tous les efforts consentis par le chef de l'Etat en faveur des fonctionnaires depuis son accession à la magistrature suprême en 2011, y compris le respect des engagements pris par son prédécesseur. Des efforts constants à l'endroit de ces travailleurs qui sont les animateurs de l'Administration publique, pilier du développement socioéconomique de la Côte d'Ivoire.

Pour rappel, le 17 août 2017 le gouvernement et les syndicats ont signé deux protocoles d'accord historique en vue de le préservation du climat social apaisé : un Protocole d'Accord portant trêve sociale et l'autre portant sur les revendications. La mise en œuvre de ces deux accords a coûté 327.387.155.200 FCFA à l'Etat de Côte d'Ivoire. La plupart des revendications contenues dans ces accords ont été satisfaites.

Il s'agit entre autres de la révision de la réforme de 2012 des régimes de pensions gérées par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat (IPS-CGRAE) ; la revalorisation indiciaire par l'Etat, pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière de 150 points pour les catégories A et B et 100 points d'indices pour les catégories C et D ; l'intégration à la Fonction Publique des journaliers du secteur public, par voie de concours exceptionnels et le rétablissement du prélèvement à la source des cotisations des syndiqués pour le compte des syndicats.

S'y ajoute l'intégration de la Plateforme Nationale, l'IFCI et de la Coordination des syndicats de la Fonction Publique (COSYFOP) au Comité de dialogue social dans la Fonction Publique et le paiement depuis 2018 de 78 % du montant du stock des arriérés. Sur ce point, le ministère de la Fonction publique a précisé qu'à la fin du mois de décembre 2022, l'Etat aura versé aux fonctionnaires concernés la somme de 194,9 milliards de FCFA. Et les 54,6 milliards de FCFA restants seront apurés au plus tard d'ici à fin décembre 2026.

Il s'est agi pour l'Etat de consolider la résilience de l'économie et de garantir la bonne gouvernance, et pour les fonctionnaires d'assurer la productivité et le respect de la trêve.

Au regard de ce bilan positif de la mise en œuvre de ces deux protocoles d'accord, tous les syndicalistes ont salué le Président de la République et son gouvernement qui ont respecté leurs engagements pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires.

La gouvernance Ouattara met au cœur de son action les fonctionnaires et agents de l'Etat. Dès sa prise de fonction en 2011 et face à des situations non prises en compte depuis plusieurs décennies dans le secteur public, le chef de l'Etat a fait de la modernisation de l'Administration Publique ivoirienne une priorité. Cette vision, arrimée au Programme National de Développement (PND), s'est articulée autour de cinq (5) grands axes dont l'axe 3 porte sur " le renforcement des institutions pour la paix, la cohésion sociale, la bonne gouvernance et l'émergence de l'Ivoirien nouveau ".

Ainsi, aux plans structurel, législatif et humain, malgré la situation du pays aux lendemains de la crise post-électorale, d'importants efforts financiers ont été consentis pour promouvoir la gouvernance, booster les performances de l'administration publique et améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires Ivoiriens.

Cette vision du Président Ouattara s'est matérialisée par le déblocage des avancements suspendus depuis 1988, les revalorisations indiciaires, les promotions à des grades supérieurs et l'adoption de grille particulière pour certains corps. Notamment les médecins, les diplomates et le corps préfectoral pour un coût global estimé à environ 1.500 milliards de FCFA. Au plan structurel et organisationnel l'Etat a investi 3.834.116.371 FCFA pour l'informatisation du système de gestion des fonctionnaires et agents de l'Etat (SIGFAE).

Au plan humain, ce sont 131.755 personnes qui ont bénéficié de la politique de recrutement et de promotion du Gouvernement dans l'Administration Publique. Le constat qui se dégage, c'est que la satisfaction des points de revendication des Syndicats à la faveur de la trêve sociale 2017-2022 s'inscrit dans la continuité de l'action Gouvernementale au profit des Personnels Civils de l'Etat.

Globalement de 2011 à 2022, ce sont plus de 2000 milliards de FCFA qui ont été consentis par le Gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels civils de l'Etat. Anzoumana Cissé