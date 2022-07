Cote d'Ivoire: Poro - Le consensus pour un scrutin paisible prôné en marge des élections départementales du RHDP

Les animateurs de la base du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) étaient réunis autour du ministre Amadou Coulibaly, le dimanche 3 juillet, pour s'informer et échanger sur les prochaines élections des secrétaires départementaux dans le département de Korhogo.

Au cours de cette rencontre conjointement animée par le ministre Amadou Coulibaly et Lazani Coulibaly, le maire de Korhogo, ils ont d'abord été informés par Amadou Coulibaly sur toutes les indications concernant les orientations que le président du directoire du RHDP, Kafana Koné a données à l'endroit des cadres et militants de tous les départements administratifs de la région du Poro. A ce sujet, il a annoncé la création de 10 départements politiques pour la restructuration du parti. En outre, il a suggéré la recherche du consensus le plus large possible aux différentes élections.

Co-animateur de la réunion, le maire Lazani a détaillé le chronogramme établi comme suit : après les dépôts de candidature, se fera la publication du listing et la liste des candidats retenus le 13 juillet. Du 16 au 22 juillet aura lieu la campagne électorale et le samedi 23 juillet se déroulera l'élection des secrétaires départementaux du RHDP dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les résultats définitifs seront connus le 28 juillet.

Dans le cadre de ces élections, il a été indiqué à cette réunion qu'à la demande de nombreux militants et délégués de section, le ministre Amadou Coulibaly a été proposé comme tête de liste dans le département de Korhogo. En tant que tel, il lui a été demandé d'incarner et promouvoir l'esprit de rassemblement et d'union entre tous les fils et filles du département de Korhogo. Am's a exhorté tous les cadres et militants du RHDP à la cohésion et au rassemblement pour un objectif commun.

Livrant la liste sortie des consultations qui ont abouti au consensus, Lanzani a indiqué que pour les dix postes de délégués départementaux de Korhogo, Amadou Coulibaly dit Am's candidat de Korhogo-sud est tête de liste ; Lacina Ouattara alias Lass PR est le candidat de Korhogo Nord ; Lazani Coulibaly, celui de de Korhogo Est ; Yéo Jean-Claude à Korhogo Ouest ; Emile Sorho pour Korhogo sous-préfecture ; Ahmadou Ouattara candidat à Korhogo-Sirasso ; Soro Fobè à Korhogo-Niofoin ; Sériba Tuo pour Korhogo-Karakoro et Koumboro ; Coulibaly Nibé Kolo Issa à Korhogo-Tioro et Souleymane Silué, candidat de Korhogo-Napié.