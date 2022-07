Congo-Kinshasa: Ressources naturelles - Une table ronde sur la gouvernance pétrolière

Deux organisations internationales, en l'occurrence Avocats sans frontières et Southern African Resource Wacht (SARW), organisent les assises les 18 et 19 juillet à Kinshasa. Elles l'ont annoncé officiellement par le biais d'un communiqué publié le week-end.

A l'instar des mines, le secteur pétrolier enregistre un net regain d'intérêt au regard des enjeux et défis à relever pour permettre à la République démocratique du Cong (RDC) de mieux exploiter ses ressources naturelles. Dès ce lundi, les experts et autres acteurs de premier plan se retrouvent dans la capitale RD-congolaise pour participer à cette table ronde sur la gouvernance du secteur pétrolier.

Pour les deux organisations internationales qui la convoquent, l'objectif est de créer un véritable espace de débat ouvert et inclusif sur les grands défis liés à la gouvernance des ressources naturelles en RDC. Plusieurs acteurs évoluant dans différents secteurs y sont conviés : députés et sénateurs, ministres de la République, milieux d'affaires, Société civile, communautés locales, experts, partenaires techniques et financiers au développement.

Quant aux attentes d'une telle table ronde, il y a la nécessité de promouvoir une activité pétrolière bénéfique pour les communautés locales. En clair, les organisateurs espèrent un impact direct sur le vécu quotidien de la population. " Il s'agit de mieux définir et défendre leurs intérêts vis-à-vis des compagnies minières et d'hydrocarbures étrangères ", ont sigifié les organisations.

Pour les deux ONG, il est inadmissible de séparer la gouvernance des ressources naturelles des droits fondamentaux des populations riveraines. " La question de la gouvernance est fondamentale pour s'assurer que les communautés locales ne soient pas victimes de violation de leurs droits, notamment en termes de droits humains et de respect de l'environnement ", ont-elles poursuivi. Par ailleurs, dans la ligne de mire des participants, il y a aussi le bilan de l'application de la Loi de 2015 portant sur le régime général des hydrocarbures.

Appel des miniers

Le 15 juillet , la Chambre des mines de la RDC a organisé une conférence de presse à Kinshasa pour faire le point sur l'activité minière dans le pays. Il en ressort que les compagnies minières représentées par la Chambre des mines proposent l'institutionnalisation d'une plate-forme de concertation trimestrielle entre le gouvernement et le secteur minier. En effet, il y a les efforts accomplis par le gouvernement qui ne peuvent être éludés. Toutefois, les miniers en espèrent davantage, notamment la suppression pure et simple de quatorze taxes et la réduction des taux d'une vingtaine de perceptions. Pour l'ensemble, ils estiment que trente-trois prélèvements peuvent être maintenus.