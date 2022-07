Afrique: Le Sénégal qualifié aux barrages de la Coupe du Monde

Il a fallu attendre les tirs au but remportés 4-2 pour que les Lionnes du Sénégal valident leur qualification aux barrages du Mondial féminin Australie / Nouvelle Zélande 2023.

L'attente a été longue alors que l'équipe du Sénégal avait laissé entrevoir qu'elle pouvait et voulait en finir dès les 90 minutes de la partie en étant plus entreprenantes et en se procurant les meilleures occasions de la partie notamment en première période.

Dans les 10 premières minutes de la pression, le Sénégal a mis la pression dans le camp tunisien et l'attaquante Nguenar Ndiaye bien placée hérite d'une balle plongeante.

Après avoir battu par sa pointe de vitesse les défenseures tunisiennes, elle frappe en bout course mais le ballon passe à côté.

Neuf minutes plus tard, la même Nguenar Ndiaye hérite d'un ballon en pleine surface de réparation, sa frappe est bien bloquée par la gardienne tunisienne bien sur ses appuis.

A la passe cette fois-ci, le numéro 9 du Sénégal donne à Mama Diop dont le tir passe à côté à la 35e minute de la partie.

En deuxième période, ce sont les Sénégalaises qui se sont procuré les meilleures occasions mais elles n'ont pas jamais réussi à trouver le cadre.

Du coté tunisien, on a essayé de faire le dos rond comme si on attendait les tirs au but.

D'ailleurs, l'entraîneur tunisien, Samir Landolsi fait sortir la gardienne Jabrani Soulaima qui a démarré la rencontre pour la remplacer par Nesrine Zizi dans les derniers instants de la partie.

Si la nouvelle entrante a arrêté le penalty de Hapsatou Malado Diallo, elle n'a rien pu faire pour les quatre autres qui ont transformé par respectivement Mama Diop, Mbayang Sow, Nguenar Ndiaye et Korka Fall.

Pour la Tunisie, seules Sabrine Elouzi et Samia Ouni ont transformé leurs essais à la grande joie des Lionnes qui repartent de la CAN TotalEnergies avec une qualification aux barrages de la Coupe du monde féminine.

Two other African countries must join eight countries from around the world in the inter-confederation playoffs scheduled for February next year.

FIFA's decision to expand the tournament from 24 to 32 teams from the 2023 edition of the Women's World Cup resulted in more places for Africa.

The inter-confederation playoff has three more slots available for the World Cup but ten countries must fight to grab the places.

Senegal will be joined by the winner of the match between Cameroon and Botswana later on Sunday night as the two countries to represent Africa in the playoffs.

The two African countries will join Panama, Haiti, Thailand and Chinese Taipei who have already qualified for the competition to be played early next year.

The competition will be played from 18 to 23 February in New Zealand at the Waikato Stadium in Hamilton and Auckland's North Harbour Stadium.