Soudan: Le Gouverneur du Nil Bleu accuse l'ancien régime d'être impliqué dans l'armement des citoyens

Khartoum — Le Gouverneur de l'Etat du Nil Bleu et Chef des comités de sécurité et d'aide humanitaire et de développement de l'Etat, Ahmed Al-Ummda Badi, a accusé le régime déchu d'être impliqué dans l'armement des citoyens dans tout le pays.

Lors d'une réunion tenue Lundi pour informer les représentants et les officiels des organisations internationales et régionales et les agences des Nations Unies opérant dans l'État du Nil Bleu, le Gouverneur de l'État a salué le rôle remarquable des organes de sécurité pour contenir la situation sécuritaire.

Le Gouverneur a présenté un briefing intégré sur les causes et les répercussions des récents événements de sécurité, et a réfuté les allégations selon lesquelles le SPLM aurait armé l'une des parties au conflit.

Il a déclaré que la dissémination des armes a exacerbé le problème, évoquant les besoins logistiques et matériels nécessaires pour permettre au gouvernement régional pour faire face aux défis existants.

Il a également fait allusion aux directives émises par le Conseil de Sécurité et de Défense sur le niveau fédéral concernant la formation d'une commission d'enquête sur les événements.

Il a annoncé que des dispositions ont été prises pour prendre des mesures juridiques contre les personnes impliquées dans les événements afin de réaliser la justice, soulignant la détermination à coordonner tous les efforts pour rendre la situation à la normale dans toutes les parties de la région.