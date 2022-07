Soudan: Quelques 32 blessés aux incidents de l'État du Nil Bleu arrivent aux hôpitaux de Khartoum

Khartoum — Quelques 32 personnes blessées dans les incidents de l'Etat du Nil Bleu sont arrivées à Khartoum via la base aérienne aujourd'hui, où elles ont été transférées par ambulances vers un certain nombre des hôpitaux de Khartoum pour y être traitées. Elles ont été reçues à la base aérienne par le Ministre de la culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel-Gader, et le Ministre de l'Assistance Sociale, Dr. Ahmed Adam Bakheet, ainsi que le Directeur des Opérations et de la Formation à la base aérienne de Khartoum, général de brigade (pilote) Talal Mohi-Eddin.

Le Ministre de l'Assistance Sociale, Dr. Ahmed Adam Bakheet, a déclaré à la presse à la base aérienne que le Haut Comité des Urgences Sanitaires et Humanitaires dirigé par le membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Shams-Eddin Kabbashi, a pris un certain nombre de mesures pour contenir les incidents, notant qu'il y a de grands efforts faits en coordination avec les agences de l'État du Nil Bleu pour évacuer les blessés et fournir les services sanitaires et humanitaires aux blessés et aux camps de déplacés.

Pour sa part, le Ministre de la Culture et de l'Information, Dr Graham Abdel-Gader, a souligné que les organes de l'État oeuvrent sérieusement avec les incidents de l'État du Nil Bleu pour surmonter la crise.

Il a appelé le peuple Soudanais à ne pas se laisser entraîner dans le tribalisme et le racisme, les appelant à se rassembler autour des intérêts du pays.

Le Ministre a appelé les organisations et les philanthropes à soutenir les citoyens de l'État du Nil Bleu avec une aide humanitaire.

Par ailleurs, le Directeur du Centre des Opérations d'Urgence au Ministère Fédéral de la Santé, Dr Nader Al-Tayeb, a affirmé qu'il y a une coordination avec le Ministère de la Santé de l'État du Nil Bleu pour évacuer les blessés, soulignant qu'une équipe médicale de spécialistes de différents départements a été envoyée pour fournir le soutien médical au Ministère de la Santé de l'État, en plus de l'envoi de cinq tonnes de médicaments.