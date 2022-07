Afrique: [CAN 2022] - Nigéria - Chiamaka Nnadozie clashe l'arbitrage après la demi-finale perdue contre le Maroc, " C'est le pire match de ma vie "

interview

Réduit à neuf, le Nigéria a perdu 5-4 aux tirs au but après un nul 1-1 au terme des prolongations en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. C'était lundi soir contre le Maroc où la gardienne de but des Super Falcons Chiamaka Nnadozie a réalisé une prestation remarquable qui lui a valu le titre de la Joueuse du match. Mais, cela n'a pas empêché qu'elle clashe l'arbitrage de la partie.

Contre le Maroc, la gardienne de but du Paris FC en France a sauvé des tirs, réalisé des parades époustouflantes dans un stade du Moulay Abdellah plein à craquer avec 45.562 supporters, quasiment Marocains dans leur totalité. La joueuse de 21 ans a donc maintenu les Ouest-Africaines en vie pendant 120 minutes.

En conférence de presse, la Joueuse du match a exprimé sa fierté malgré le revers subit, s'attaquant au passage à l'arbitrage, le Nigéria ayant été réduit à 9 en seconde période, après deux cartons rouges directs (Halimatu Ayinde 48e et Rasheedat Ajibade 71e).

Journaliste : vos impressions en tant que Joueuse du match ?

Bonsoir à tout le monde. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de ce tournoi. Merci pour tout et merci à tous les supporters. J'ai décroché le prix de la Joueuse du match et je suis contente malgré la défaite. Nous avons travaillé dur pour arriver à un meilleur résultat. A la fin, on n'a pas gagné. Mais je suis contente d'avoir gagné ça.

Journaliste : vous avez fatigué les Marocaines, mais les expulsions vous ont handicapé. Comment expliquez-vous votre manière de défendre qui vous a valu deux cartons rouges ?

Oui ! Je voudrais dire qu'avant le Maroc, les gens savent que le Nigéria est une bonne équipe. Ils ont donc perturbé l'équipe, la manière dont les choses se sont passées a perturbé l'équipe. Depuis que je joue au football, c'est le pire match de ma vie que j'ai jamais disputé. Elles ont gagné, oui. Mais ce n'est pas une victoire pour moi, ce n'est pas ce que j'appelle gagner. L'arbitrage n'est pas vraiment correct. On ne sait pas aussi ce qui s'est passé. Mais nous sommes le Nigéria et nous reviendrons. Quand vous savez que vous êtes bons, alors jouer contre onze joueuses. Chercher à marquer et gagner, c'est comme cela que nous nous sommes. Nous reviendrons. Oui !

Journaliste : vous avez gagné le prix de la joueuse du match. Cela vous apporte-t-il une consolation malgré la défaite ? Que pensez-vous de vos performances de façon générale ?

Oui, généralement l'équipe a juste essayé de gérer le match pour essayer de gagner pendant les 120 minutes. Ce n'est pas facile. Alors, j'ai vraiment voulu donner le meilleur de moi-même au service de mes coéquipières. Donc, je dédie ce prix à elles toutes.

Journaliste : après cette défaite, après cette performance, que pensez-vous de votre participation à la prochaine Coupe du monde (féminine de la FIFA 2023) ? Pensez-vous que le Nigéria peut faire face au Mondial ?

Bien sûr ! Quand nous étions venues ici, c'était pour nous battre et nous qualifier pour la Coupe du monde. Nous l'avons fait et nous sommes contentes pour cela. Quand nous avions disputé la dernière Coupe du monde (2019 en France) nous avions atteint les huitièmes de finale (éliminées 3-0 par les Allemandes). Je crois que nous sommes capables de faire mieux. Nous ferons tout pour aller le plus loin possible. J'y crois.