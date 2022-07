Maroc: Badou Zaki, nouvel entraîneur de l'IRT

Le Club de l'Ittihad Riadi de Tanger (IRT), section football, a présenté, samedi soir, le nouvel entraîneur de l'équipe, Badou Zaki, qui a signé un contrat de quatre saisons, en vue de construire une "équipe compétitive". Intervenant à cette occasion, M. Zaki a souligné que le contrat qu'il a signé avec le club du Détroit fixe des objectifs annuels, notant qu'il œuvrera, durant la première année, à construire une équipe compétitive et à lui permettre d'avoir un bon classement.

Il a relevé qu'il s'emploiera, pendant les autres saisons, à obtenir des résultats qui réjouiront les supporters de l'équipe tangéroise, soulignant que la constitution d'une équipe compétitive lui permettra de se qualifier aux championnats d'Afrique ou de la Coupe arabe. "J'ai reçu une offre raisonnable de l'Ittihad de Tanger pour construire une équipe compétitive sur quatre ans, un projet ambitieux qui m'encourage à contribuer à promouvoir l'équipe, qui a vécu des saisons difficiles", a-t-il ajouté.

Après avoir salué le soutien des supporters de l'IRT, M. Zaki leur a demandé de comprendre la situation financière et des transferts, ainsi que les problèmes auxquels est confrontée l'équipe, et de "faire preuve de patience". Badou Zaki, qui occupe un poste au sein de la Direction technique nationale de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), avait déjà entraîné l'IRT en 2017, où il a disputé 12 matchs, dont deux victoires, huit matchs nuls et deux défaites.

Van Den Broek quitte l'AS FAR

L'entraîneur belge Van Den Broek a quitté l'AS FAR, optant pour une nouvelle aventure du côté du club saoudien d'Abha. En rompant son contrat, il devra verser à l'AS FAR la somme de 150.000 dollars. Van Den Broek avait rejoint l'AS FAR lors de la saison 2020-2021, club avec lequel il a remporté la Coupe du Trône et terminé troisième la saison dernière.