Cote d'Ivoire: Rentrée du MDD Tonkpi d'Abidjan Sud - L'appel à l'union de Claude Sahy

Petit à petit, le Mouvement Dan de la diaspora pour le développement du Tonkpi (MDD Tonkpi) tisse sa toile.

Après Yopougon et Abobo, en attendant Attécoubé le 30 juillet, la caravane de ce mouvement a fait escale samedi dernier à Koumassi, plus précisément à la place Inch'Allah de la commune du maire Cissé Bacongo. Malgré les caprices de Dame nature, avec la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan, les Dan d'Abidjan sud n'ont pas boudé leur plaisir de se rencontrer. Haut patron de la cérémonie, Claude Sahy Soumahoro a exprimé sa joie de se retrouver parmi les siens. " En créant ce mouvement, j'ai demandé la permission de tous nos aîné " a-t-il fait savoir.

Selon lui, quelque chose de grand se prépare. En attendant la sortie officielle du Mouvement qui aura probablement lieu au Palais de la Culture de Treichville, il considère ces tournées comme les emplettes que fait une femme au marché avant de faire sa cuisine. " Nous sommes en train d'organiser tous les Dan. Nous voulons montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que nous pouvons nous réunir, nous mettre ensemble pour contribuer tous au rayonnement du Tonpki ", a-t-il fait savoir. Il a lancé un appel à tous les Dan de rejoindre le mouvement. " Ensemble nous allons réussir au niveau social. Nous allons mettre en place un grand mouvement à la disposition du Tonkpi qui sera au service de notre région, de la Côte d'ivoire et du président de la République ", a-t-il rassuré. Avant de traduire sa gratitude et ses remerciements au maire de Kouassi qui a réussi à transformer sa commune.

Ballet Narcisse, 1er adjoint au maire de Koumassi, a félicité l'initiateur et dit la disponibilité du maire à aider ce mouvement à grandir. Jean-Claude Mabeya, président du comité d'organisation, par ailleurs 6e adjoint au maire de Koumassi, a salué l'initiative et félicité les Dan d'Abidjan sud pour leur forte mobilisation.

Porte-parole des cadres Dan d'Abidjan sud, Bah Eloi a remercié le président de la République qui, en plus d'avoir nommé plusieurs cadres du Tonpki au gouvernement, fait travailler à ses côtés comme chef de cabinet, Claude Sahy, un autre fils de la région. Il a insisté sur la nécessité d'aller à l'union. " Nous avons beaucoup de défis à surmonter dans notre région. Il nous faut la cohésion et la paix dans la région. Nous sommes trop divisés ", a-t-il déploré. Yaké Evariste a salué l'initiative de Claude Sahy et rappelé que grâce au Président de la République, Alassane Ouattara, le Tonkpi est en chantier.