Maroc: L'industrie, un pari réussi

Casablanca — Le Maroc, sous la conduite éclairée et proactive de SM le Roi Mohammed VI, a fait montre d'une industrie nationale reposant sur des secteurs de poids, prouvant les prouesses en matière d'industrialisation et de promotion des exportations. Levier important de la croissance économique nationale, l'industrie a réussi le pari d'attester au monde entier la capacité du Royaume à amorcer la reprise tout en assurant une vraie durabilité de secteurs dynamiques comme l'automobile, l'agroalimentaire, le textile et les énergies renouvelables.

Commençons par le premier secteur exportateur au Maroc, l'automobile, considéré comme l'un des facteurs de création de valeur et d'emplois. Il promet à l'industrie nationale des perspectives de croissance ne pouvant que favoriser la place de choix qu'occupe le Royaume au club des grands constructeurs automobiles.

Selon les chiffres récents de l'Office des Changes, les exportations du secteur de l'automobile ont augmenté de 24,4% à près de 41,36 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2022 contre 33,23 MMDH une année auparavant.

Des indicateurs affirmés par Bank Al-Maghrib qui estime, dans son récent rapport sur la politique monétaire, que ces exportations devraient connaître un accroissement de 33,7% à fin 2022. Ces résultats qualitatifs font montre d'un secteur toujours prometteur qui a toutes les chances et les moyens nécessaires pour aller plus loin.

L'agroalimentaire, riche aujourd'hui de quelque 2.100 entreprises employant 161.671 personnes et représentant un chiffre d'affaires (CA) de 161 MMDH, soit 24% du CA industriel, joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire et la souveraineté industrielle du Royaume.

Fort d'atouts considérables, ce secteur stratégique est l'un des rares marchés qui poursuivent continuellement leur tendance haussière, grâce notamment aux réformes profondes et aux nombreux chantiers structurels lancés à l'instar du Plan Maroc Vert, du Plan Halieutis et du Plan d'Accélération Industrielle qui ont permis de créer un environnement commercial et industriel favorable.

Quant au textile, un secteur qui connaît des transformations majeures, il représente aujourd'hui plus de 1.800 entreprises et pas moins de 200.000 emplois, soit 22% de l'emploi industriel du Maroc. Ses exportations ont atteint des niveaux records, en enregistrant une hausse d'environ 33% durant les quatre premiers mois de l'année en cours.

Aussi, le succès industriel du Maroc touche le domaine des énergies renouvelables, dont le savoir-faire est recherché par plusieurs pays désireux d'exploiter leur potentiel en la matière pour généraliser l'accès à l'énergie sur leur territoire. En effet, le Royaume est cité en exemple dans les instances internationales de par son expérience et ses réalisations dans ce domaine.

Au fil des deux dernières décennies, le Maroc est devenu leader en la matière, à travers des investissements massifs dans les énergies renouvelables. L'objectif étant l'augmentation du mix électrique pour dépasser 52% d'ici 2030.

Rappelons également l'intérêt porté par le Royaume à la transition énergétique, comme en témoigne la création au sein du gouvernement d'un Département dont les prérogatives sont dédiées à cette question.

Salués à l'échelle internationale, les progrès réalisés par le secteur de l'industrie au Maroc ont été couronnés récemment par le Prix Arabe de la Qualité, remporté dans sa deuxième édition par cinq entreprises industrielles marocaines.

Un triomphe qui démontre la place de choix qu'occupent désormais plusieurs secteurs industriels marocains au niveau mondial.