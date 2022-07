Cote d'Ivoire: "Start-up Challenge" - Un concours pour récompenser les meilleures startups dans différents domaines

Le premier concours panafricain de développement d'application dénommé Start-up Challenge est lancé. Les inscriptions sont ouvertes du 18 au 30 juillet 2022 via la plateforme www.moovaccademie.com et sont gratuites. Il s'agit, à travers ce programme de récompenser les meilleures startups qui excellent dans différents domaines. Domaines, précise la note de presse parvenue à Fratmat.info, à même d'apporter une réelle valeur ajoutée à la technologie 4G/5G tels que la santé, le Gaming, la Smart City etc... et répondant à une problématique à impact communautaire.

Cette initiative du groupe Moov Africa vise à encourager l'innovation et faire émerger les talents et champions nationaux dans le secteur des nouvelles technologies.

C'est dans le cadre de la promotion de l'innovation dans le secteur des TIC en Afrique, que cette entreprise organise ce concours panafricain de développement d'application.

S'agissant des conditions de participation, il faut indiquer que les startups candidates devront concevoir une application ou projet innovant intégrant la technologie 4G/5G. " Le meilleur projet remportera la somme de 10 millions de FCFA et représentera la Côte d'Ivoire à la super finale inter filiales au Maroc avec à la clé un second accompagnement financier et un séjour à la silicone valley ou équivalent. Le 2e et 3e Lauréats recevront respectivement la somme de 5 millions et 3 millions ", précise l'entreprise organisatrice du Start-up Challenge.

Il faut préciser que Start-up Challenge est une initiative qui marque l'engagement sociétal de Moov Africa et son ambition de contribuer activement, d'une part au développement de l'économie numérique. Et d'autre part de révolutionner le quotidien des utilisateurs des services des télécommunications, de rendre accessible des services à la pointe de l'innovation et assurer l'accès à un monde de possibilités grâce aux télécommunications.